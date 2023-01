Zaragoza urge a la DGA un convenio para no perder las ayudas de Europa

El plan de Embarcadero no es el único punto de fricción entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA. El gobierno de Zaragoza urgió este viernes a la Consejería de Vertebración del Territorio a tramitar el convenio necesario para construir 486 viviendas de alquiler asequible con fondos europeos. Tanto el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, como la de Vivienda, Carolina Andreu, advirtieron de que el próximo 31 de enero "finaliza el plazo", motivo por el que se mostraron "extremadamente preocupados". "Me gustaría pensar que no hay ninguna intención detrás de que el convenio siga sin firmarse seis meses después", expuso el primero.

NOTICIAS RELACIONADAS DGA y Ayuntamiento de Zaragoza se culpan de incumpir Bilateral y el retraso de viviendas

En este sentido, Andreu señaló que, en lo que respecta a las ayudas a la rehabilitación, hay comunidades que "ya han empezado las obras", y que, en lo referente a las viviendas de alquiler, el Consistorio está en condiciones de llevar al próximo consejo los pliegos para empezar el proceso de adjudicación.

En declaraciones a este diario, el consejero de Vertebración, José Luis Soro, recalcó que el plazo del que habla el Ayuntamiento "no es un hito imprescindible marcado por Europa", sino un objetivo del Gobierno central. A este respecto, comentó que la DGA está trabajando con 40 ayuntamientos y que esperan firmar con el de Zaragoza "cuanto antes, no más allá de febrero". "Falta algo de documentación, pero muy poca cosa, no hay ningún problema", dijo.