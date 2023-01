Ana Pastor (PP) reclama en Calatayud más plazas de formación sanitaria especializada para médicos

La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, secretaria ejecutiva de Sanidad del PP y ex ministra de Sanidad (2002-2004) y de Fomento (2011-2016), Ana Pastor, en su visita de este jueves a la ciudad de Calatayud ha pedido "que se haga un esfuerzo, sobre todo, en que la oferta de plazas de formación sanitaria especializada, principalmente de médicos, se amplíe".

Lo ha hecho antes de iniciar su recorrido por algunas de las empresas del sector biosanitario asentadas en la ciudad: Levprot, AMD y DIMA. "No puede ser que haya 4.000 que se presentan a una prueba, muchos que no pueden hacer el MIR y, sin embargo, luego no tenemos profesionales", ha lamentado, al mismo tiempo que ha advertido de que "se van a jubilar 8.000 o 9.000 profesionales en España".

"Es una tarea de la que nos tenemos que preocupar todos los políticos, más los que tienen responsabilidades", ha puntualizado. También ha reclamado que el calendario vacunal se incluya en la cartera de servicios del sistema nacional de salud y que para hacerlo llevarán una iniciativa al Parlamento para solicitarlo.

Pastor, en su intervención, ha valorado que el hospital supracomarcal Ernest Lluch "necesita de reformas importantes en áreas delicadas" y entre ellas ha citado las urgencias, cuya reforma sigue pendiente, y la falta de una unidad de cuidados intensivos. "Hablamos de la importancia empresarial, del empleo, pero también de un sistema sanitario, es que cualquier ciudadano viva donde viva tiene que tener el mismo derecho y el mismo acceso a los servicios".

La responsable valoró que empresas como Levprot tienen para la ciudad "una importancia de presente y de futuro", al generar empleo de alta cualificación y con arraigo en el territorio. Dentro de su recorrido, la que fuera titular de Fomento ha recordado que pasará por la Colegiata de Santa María de Calatayud ya que bajo su mandato se iniciaron parte de las inversiones para su rehabilitación.

Junto a ella han estado integrantes del partido como el concejal José Manuel Gimeno, el diputado Eloy Suárez, el responsable provincial de los populares, Ramón Celma, y el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda. "Levprot es un ejemplo más de que allí donde hay un alcalde del Partido Popular las cosas mejoran económicamente, se mejora en el ámbito del empleo", ha valorado Celma.

"Aquí, en Calatayud, hay muchas iniciativas para atraer empresas y lo que se necesita es que tengan el acompañamiento de un Gobierno en Aragón y en la provincia del PP que trabaje en la línea de incentivos fiscales, bonificaciones y alfombra roja a aquellos que quieren generar empleo", ha subrayado Celma.

Por su parte criticaba que "no es entendible que un alcalde tenga en la mano traer una universidad que genera empleo, riqueza y pone en la vanguardia del ámbito intelectual y tenga enfrente un Gobierno de Aragón que sale en tromba para que no se instale en Calatayud".

Aranda ha valorado que la ciudad "dentro del sector biosanitario va sumando proyectos importantes y que irán incrementándose". Sobre Levprot, puntualizo que es un proyecto que "es oro" y que "poco a poco nos grandes alegrías, con empleo de mucha calidad y cualificado". En este sentido, ha puntualizado que en la actualidad trabajan con proteína para diagnóstico, y que en los próximos meses lo conseguirán para farmacia y alimentación".

Delitos de sedición y malversación

En clave nacional, Ana Pastor se ha referido a la entrada en vigor de las reformas de los delitos de malversación y sedición como "una vergüenza". "Lo han hecho para contentar a sus socios nacionalistas e independentistas, es una reforma claramente dirigida y escrita por sus socios de gobierno", ha valorado.

"Si añado la ley del sí es sí es la vergüenza de la vergüenza, de que no se puede legislar justamente para que haya delincuentes que salgan antes de las cárceles o unos señores que cometen un delito de sedición y desaparezca", ha insistido. Y ha subrayado que "el Parlamento y los poderes del Estado estamos para defender a los ciudadanos y no para que los delincuentes se vayan de rositas".