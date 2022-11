El PSOE de Calatayud critica la "errática tramitación" del presupuesto del Ayuntamiento

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud ha expresado este viernes sus quejas ante lo que consideran una "errática tramitación" del presupuesto municipal para el año 2023. "Estamos hartos de la burla a nuestros derechos. El equipo de gobierno, PP-Ciudadanos que tiene mayoría absoluta, debería tener en cuenta el calendario que ellos mismos aprobaron y también respeto a la oposición", ha esgrimido el portavoz del PSOE, Víctor Ruiz.

En este sentido, su compañera Sandra Marín, portavoz en la comisión de Recursos, ha recordado que "el 15 de octubre es el día que regula la ley para dar el borrador, y nos lo dieron el 17 de noviembre". En este sentido, Ruiz ha señalado que "nosotros presentamos las propuestas el 30 de octubre y no se debatieron hasta mediados de este mes, cuando se entregó el borrador pero sin la memoria de Alcaldía ni las bases de ejecución".

También incidía Ruiz en que "estamos a 25 de noviembre y no tenemos celebrado el pleno ordinario" y apuntaba que "se ha convocado uno extraordinario para el día 28, pero en el que no van los presupuestos, y el ordinario para el día 30 para evitar incumplir la periodicidad de uno ordinario al mes". "Llevamos ahora 15 días atropellados de documentación y de comisiones", se quejaba Marín, por la falta de tiempo que eso implica para poder revisar con detalle las cuentas locales.

Así, Marín ha insistido en que "se planteó una propuesta para que hubiera un calendario, que lo hay" y "que fuera con antelación para poder estudiarlo bien", cosa que, dicen, no se ha producido. Sobre la entrada en vigor de las cuentas el 1 de enero de 2023, Ruiz ha advertido que "votaremos en contra y si no vemos alguna cosa clara, presentaremos alegaciones durante el periodo de exposición pública". "No es culpa del PSOE, porque nos presentan el borrador un mes tarde Borrador, cuando avisamos con tiempo", ha dicho.

En cuanto a las propias cifras que plantea el equipo de gobierno, Marín las ha definido como "un adoquín, pero no dulce. Uno duro y frío" y ha destacado que el nivel de endeudamiento, si bien entra dentro de los límites permitidos, pasará de 8 a 12 millones de euros. "Va a hacer muy difícil que la nueva alcaldesa socialista de Calatayud –en referencia a Marín- pueda ejecutar el presupuesto de 2023 y ejecutar su programa hasta 2026".