El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado adelante este lunes en la Comisión de Urbanismo la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) necesaria para impulsar el nuevo estadio de fútbol en La Romareda. El equipo de gobierno ha contado con el apoyo de Vox, imponiéndose al único voto en contra del PSOE y a la abstención de ZEC y Podemos. La oposición ha vuelto a criticar la "falta de transparencia" de PP-Cs y ha exigido "hablar de todo" y aclarar cuál es el valor de los suelos.

El cambio -que adquirirá un carácter definitivo en diciembre, una vez sea sometido a pleno-, implica la desaparición de la pastilla de 42.500 metros cuadrados edificables de uso lucrativo (comercio, oficinas y hotel) que se habilitó en 2005 junto al campo, en el lado de Eduardo Ibarra. Hasta 20.500 metros m2 de estos aprovechamientos se sumarán a otros 2.000 que ya existen en La Romareda para generar los 22.500 m2 con los que garantizar la viabilidad de la explotación y la financiación de las obras.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recalcado que la modificación "no implica ninguna recalificación de suelos" y no contempla usos residenciales. El edil ha defendido la "máxima transparencia" del Consistorio, asegurando que están haciendo "exactamente" lo que han contado. "Y siempre sobre la premisa de que, para no cometer errores, es muy importante ir escalón a escalón", ha agregado. En este sentido, ha señalado que "cuando la modificación sea un hecho" se empezará a negociar y pactar con los grupos el siguiente escenario: la construcción del campo de fútbol, un proceso que, según ha asegurado, contará "con todo tipo de filtros legales, jurídicos, técnicos y económicos". "Por supuesto que sabremos cuánto valen los suelos antes del proceso de adjudicación. El valor no lo dará ni el alcalde, ni este consejero, sino una tasación que se hará al efecto de poder seguir impulsando el futuro expediente", ha remarcado.

El PSOE, sin embargo, se ha negado a dar "un cheque en blanco" ante unos planes que el Consistorio "está ocultando". El socialista Horacio Royo ha lamentado que el nuevo estadio se haya convertido en una herramienta para atacar al contrario, alejándose del "proyecto de ciudad" pretendido. "Han decidido qué debates debíamos tener y cuándo. Solo han mostrado aquello que querían mostrar, ocultando el resto, una actitud desleal. Es fundamental hablar de todo. Van a coger 20.500 metros cuadrados propiedad de todos los zaragozanos, no puede decir que no va a costar nada", ha aseverado.

Mientras, desde Podemos, Fernando Rivarés ha exigido un acuerdo "por escrito". "Queremos que el carácter público del campo no se cuestione, que siga siendo público siempre", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado que las obras se compaginen con la competición y que los beneficios que correspondan al Ayuntamiento "vayan íntegramente a la ciudad del deporte" que reivindica la formación morada.

ZEC, por su parte, ha optado por la abstención al seguir teniendo "dudas". "Es necesario conocer el valor actual del equipamiento y de los 42.500 metros cuadrados. Nos gustaría saber si va a ser una cesión de titularidad o una cesión de derecho de superficie", ha destacado Luisa Broto.

Serrano ha agradecido públicamente el apoyo de Vox, que pese a calificarla de "operación sencilla", ha incidido en que su apoyo de hoy "ni prejuzga ni determina posibles votaciones sobre los distintos pasos que hayan de sucederse y sobre los que habrá que debatir". "La licitación tendrá que salir con varios condicionantes, como saber cuál va a ser la inversión necesaria o la duración de la concesión. El Ayuntamiento deberá encontrar un equilibrio para que se atienda el interés de la ciudad, resulte atractiva y no quede desierta. Personalmente, me parece razonable que no vayan a ser objeto de concesión los 42.000 metros cuadrados. Esto facilitará poder hacer un plan de negocio más accesible para los futuros licitadores", ha apuntado.