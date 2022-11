Azcón, a Ranera sobre el plan de La Romareda: "No se puede soplar y sorber al mismo tiempo"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, le ha advertido a la portavoz municipal socialista, Lola Ranera, de que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo", por reprochar al equipo de Gobierno PP-Cs que no negocia para construir el nuevo campo de fútbol de la Romareda y cuando convoca una reunión "diga que no va".

Así lo ha afirmado a los medios después de que el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, haya tenido que suspender la reunión prevista con el Real Zaragoza en la sede del club y los grupos municipales después de que todos anunciaran su decisión de no asistir por falta de transparencia.

Una reunión con el objetivo de analizar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para acometer el nuevo estadio y fijar los usos de la parcela con los que sufragar la operación, según Azcón, "sin que le cueste dinero a la ciudadanía", como ha destacado antes de participar junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la plantación de un árbol en el Bosque de los zaragozanos.

Azcón ha recordado que todos los proyectos previos para construir un nuevo campo de fútbol "se pagaban con dinero de la ciudad y ahora el objetivo es que lo pague el Real Zaragoza" y que el club, a lo largo de los años por la explotación del campo se lo abone a la ciudad.

Es por lo que también ha recomendado a la portavoz socialista que lea más al tiempo que la ha acusado de estar "poniéndose de perfil y buscando excusas" y no pensar "en la afición y en lo que le va a beneficiar a la ciudad ser sede del Mundial de Fútbol y que el campo no lo paguen los ciudadanos".