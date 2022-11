Cansancio y algún madrugón extra en el primer día de recrudecimiento de la huelga de autobuses

"Cansados". Esa era esta mañana la palabra que más salía a la hora de describir la situación de los usuarios ante el enquistadísimo conflicto en Avanza, que esta semana se traduce en nuevos y más intensos paros: seis horas al día repartidas en tres franjas. El primero comenzaba a las 7 de la mañana de este 14 de noviembre y se tradujo en esperas más largas que se fueron acumulando a lo largo de la mañana, con lapsos de hasta 25 minutos en líneas como el 36.

No obstante, esta circunstancia no se escenificó en autobuses o paradas particularmente atestadas. La clave, quizá, estuvo en lo que contaba Carmen Aguilón, sentada en una de las marquesinas de la plaza de San Miguel: "De las cuatro que solemos venir juntas a trabajar a las 8 de la mañana, tres se han buscado la vida por otro lado o las han traído los maridos", contaba. Ella, que coge todos los días el autobús en Salvador Allende, ha madrugado más este lunes y, finalmente, ha llegado antes del horario previsto, de manera que ha tenido que hacer tiempo.

Precisamente, es esta incertidumbre unas de las quejas más repetidas esta mañana. No es solo la posibilidad de no llegar al destino o las apreturas, ni siquiera las esperas, sino el tener que estar pendiente, el no saber a qué atenerse. "Estamos muy cansados, esto es un servicio para los trabajadores", decía Isabel recién bajada del 38 en la parada del Coso frente al Teatro Principal. Ella también había decidido madrugar un poco y había logrado llegar a su destino diario a la hora de siempre. "Pero lo peor es a las 15.00", se lamenta, "porque a esa hora salimos todos a la vez y es cuando se forma el tapón al que se añade la acumulación de los retrasos de toda la mañana. Hay días que he llegado a comer a casa a las 16.00. Eso no puede ser".

El servicio también se verá afectado de 13.00 a 15.00 y entre las 18.00 y las 20.00

En la plaza de Aragón, Rosa Pinos esperaba al 40. Acababa de salir de trabajar del Hospital Miguel Servet y sabedora de los paros ha preferido variar la ruta: coger el tranvía para enlazar con el 40 en lugar de subirse al 42, el que usa habitualmente y que esta mañana marcaba un tiempo de espera por encima de lo habitual: 12 minutos.

Si embargo, la estrategia no le ha salido tan bien. Tras bajarse del tranvía llevaba esperando en torno a los 10 minutos. Pero su queja era en realidad otra: "A estas alturas yo me conformaría con que las paradas marcaran el tiempo de espera real, por lo menos para saber a qué atenerte. Pero pone que va a tardar 5 minutos, pasan y vuelve a marcar otros cinco. Eso en el 42 pasa mucho".

Estos paros han sido solo el comienzo de un día en que los conductores pararán demás de 13.00 a 15.00 y de 18.00 a 20.00. Mañana, los paros irán de 7.15 a 9.15, de 13.15 a 15.15 y de 18.15 a 20.15 y el miércoles, de 7.30 a 9.30, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30, repitiéndose cada jueves y viernes los horarios de lunes y martes, respectivamente.

La huelga es consecuencia del fracaso de las negociaciones en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)m que se extendieron hasta pasada la medianoche del pasado viernes. El comité se negó a aceptar la propuesta de Avanza -que incluía una subida fija del 8,5% y una cláusula de revisión del 12% que, unida al resto de pluses, suponía un incremento del 16%-.

Para la compañía, la oferta del SAMA era ya "de cierre", pero los sindicatos no lo han visto así. Tras el enésimo fracaso en el órgano de mediación está por ver qué movimientos hará la empresa, que venía avisando de que no podrá mantener su propuesta mucho más, ya que la fase que hoy comienza será muy distinta a las anteriores.