Identifican a los dos jóvenes que atacaron a un conserje con una cizalla en Zaragoza

La Policía Nacional tiene identificados a los dos jóvenes que el pasado miércoles atacaron con una cizalla al conserje del Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces que los sorprendió intentando robar. Los presuntos autores aún no han sido localizados y los agentes creen que se han ocultado, pero continúan haciendo las gestiones oportunas para dar con su paradero.

El trabajador, que permanece de baja pero se recupera favorablemente de las lesiones, descubrió a los ladrones dentro del recinto escolar tratando de robar alguno de los patinetes o bicicletas que los alumnos aparcan en una zona reservada para ello. Los delincuentes estaban usando una cizalla para cortar los elementos de seguridad de los vehículos y uno de ellos empleó la herramienta para golpear al hombre en la cabeza. Después, le propinaron patadas cuando estaba en el suelo y salieron corriendo. Al parecer, fuera habían dejado un vehículo de color blanco en el que huyeron.

La agresión fue presenciada por varios profesores y otros empleados del instituto que trataron de impedirla. Además, uno de ellos grabó un vídeo de la escena que ha sido fundamental a la hora de ayudar a la Policía a identificar a los agresores.

Los hechos se produjeron sobre las 12.00 del miércoles, una hora en la que los estudiantes ya habían terminado el recreo y habían regresado a las aulas, por lo que la mayoría no pudo ser testigo de los hechos. Este jueves, durante el descanso, hablaban sobre lo ocurrido y se mostraban preocupados por el estado de salud del trabajador.

"Conozco al conserje y me he quedado impactada cuando me he enterado. Me han dicho que le han tenido que dar cuatro puntos de sutura en la cabeza y me da mucha pena", manifestaba una alumna en la puerta del instituto.

Los jóvenes aparcan habitualmente sus bicicletas y patinetes dentro del centro y no recuerdan que se hayan producido otros intentos de robo y menos con la violencia empleada en este. El aparcamiento está frente a la entrada principal y se ve desde la garita de información que está situada nada más acceder al instituto y en la que siempre suele haber al menos una persona.

Mientras, en el centro escolar, situado en la calle de Jarque del Moncayo, frente al Instituto de Educación Secundaria Ramón Pignatelli, rehusaron hacer declaraciones sobre lo ocurrido y se remitieron al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que confirmó los hechos.