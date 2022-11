Zaragoza recuerda al cónsul francés Roger de Tur en el 50 aniversario de su asesinato

Zaragoza ha recordado este lunes a Roger de Tur, cónsul de Francia en la ciudad asesinado hace hoy 50 años a manos del colectivo Hoz y Martillo. El Ayuntamiento ha colocado una placa en el número 4 de la calle de La Salle, donde se encontraba el consulado. Fue el 2 de noviembre de 1972 cuando tres miembros de la organización irrumpieron en el edificio, maniataron al diplomático y a otras dos personas y les rociaron con pintura roja. Acto seguido, lazaron un artefacto explosivo al interior que del despacho provocando un grave incendio. La pintura inflamable hizo que las llamas se extendiesen rápidamente, causando al cónsul unas graves quemaduras que acabaron con su vida solo cinco días después.

Al homenaje, que ha comenzado con un minuto de silencio, han asistido el cónsul honorario de Francia en Zaragoza, Rafael Ledesma, y el cónsul general de Francia, Olivier Ramadou. Este último se ha referido a De Tur como “un francés en Zaragoza”, destacando su compromiso con los valores de la república francesa (igualdad, libertad y fraternidad). También ha querido dar las gracias “a quienes no olvidan su memoria 50 años después”.

Para la concejala delegada de Víctimas del Terrorismo, Patricia Cavero, “hoy más que nunca es necesario recordar por qué estamos aquí”. “De Tur llevaba 40 años en Zaragoza, era un vecino más, y nuestro deber es recordar a todas las víctimas”, ha recalcado. En esta línea, el alcalde, Jorge Azcón, ha recordado que la noticia del asesinato “no solo conmocionó a Aragón, sino a España entera”. “Debemos decir alto y claro que vamos a defender los valores democráticos y rechazar la violencia venga de donde venga”, ha subrayado. Asimismo, ha incidido en la necesidad de que las generaciones venideras conozcan lo que ocurrió en Zaragoza en las últimas décadas del siglo XX. “Durante muchos años, las víctimas no habían sido tratadas como deberían. Fuimos la primera ciudad en tener una concejalía de Víctimas del Terrorismo de toda España. Se ha conseguido dignificar su memoria con 11 placas en los 11 puntos de la ciudad en los que se cometieron crímenes terroristas”, ha aseverado.

El regidor también ha instado a “aislar políticamente a quienes no se han desmarcado de los terroristas”. “Zaragoza no va a ser cómplice de quienes tratan de difuminar los límites entre víctimas y verdugos. Tenemos la obligación de no ser ambiguos en nuestras declaraciones. Las víctimas siempre serán víctimas y los verdugos, asesinos terroristas que deben ser castigados”, ha dicho.