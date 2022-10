La jota de los zombies: dos mundos se unen en el Parque de Atracciones

Hace apenas tres semanas que terminaron las Fiestas del Pilar, donde los puristas del traje regional miraban con lupa cada blusa, cada alpargata, cada zaragüelles,... Todo ello contrasta con lo que sucedió este domingo en el Parque de Atracciones, donde un zombie vestido de baturro se subió al escenario a bailar jota.

Con la blusa rasgada y los calzones llenos de sangre, Nahum Fer Montenegro (jotero profesional y actor) interpretó una jota zombie. Ahora parece incompleta esa jota que dice "nadie le tema a la fiera, que la fiera ya murió"... Bien pudiera terminar: "ahora igual sí hay que temerla, hay un zombie en Aragón"

El vídeo lo ha compartido en redes sociales Vicenta Escribano-Wells (@vicenta_escribano) y la gente ha comentado el contraste entre dos mundos que parecía imposible que se encontrarán en algún momento: la jota y Halloween. Mientras la cultura americana de los disfraces y los caramelos va calando en la cultura aragonesa, la jota se postula como candidata a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

"El jotero zombi es un personaje del elenco de grandísimos artistas que actualmente trabajan en el parque de atracciones por la festividad de Halloween", reconoce Montenegro, que ha actuado en más de 5.000 escenarios a nivel regional nacional e internacional y ganó el premio Extraordinario del certamen de jota aragonesa en Zaragoza.

"Lo que más me sorprende es que alguno me confunde con un pirata, aunque en seguida se dan cuenta de lo que tienen delante. También que las pocas personas que me encuentro que practican jota, cuando les pido que se animen a bailar conmigo, les da vergüenza o no se atreven", asegura. En todo caso, añade, "sí que veo como unas lágrimas de terror en algún niño pequeño que se convierten en sonrisas en cuanto saco las castañuelas y doy unos saltos".

En cuanto a la indumentaria, el artista lleva la de cuando empezó a dar sus "primeros pasos serios en el mundo de la jota", a los 14 años. "Cada una de las rasgaduras que se ven en el traje podría representar el sacrificio, sudor y sangre que los bailadores de jota dejan en los escenarios. Uso las prendas originales y así deja de parecer un disfraz ya que cada trabajo que realizo intento tomármelo de la forma más profesional posible. Incluso dar la máxima realidad a cada personaje, ya que además de bailar, el Jotero zombie y todos los personajes del parque necesitan de una buena interpretación", asegura.

El pase de este jotero es a las 12.30 los días 1, 5, 6, 12 y 13 de noviembre en el escenario del vagón de tren, frente a la montaña rusa, en el Parque de Atracciones.

El Parque de Atracciones de Zaragoza celebrará la noche más oscura del año, la 'Spooky Horror Night'. El recinto se llenará de animaciones, pasajes del terror, sustos, un 'Survival Zombie' y atracciones terroríficas este lunes, 31 de octubre en horario de 20.00 a 2.00. La edad mínima para acceder es 16 años.