El valor de Fortes en una concurso para olvidar

Después de tanta novillada, la concurso estaba llamada a traer el toro-toro prometido por la empresa. Pero no. El contenido de la corrida de este domingo fue acorde a lo vivido en las horas previas, con el tejemaneje de corrales que el protagonista no merece.

Un festejo diseñado para lucir al toro no puede estar rodeado de tanto secretismo. El aficionado no sabía lo que iba a ver a la plaza. Ni siquiera los toreros sabían lo que iban a lidiar, mientras los camiones iban y venían, sacaban y traían animales de la plaza.

Dos toros de El Pilar y María Cascón (de Casta Jijona, dicen) sustituyeron a los anunciados de Guardiola Fantoni y Quintas. Devuelto el primero, impresentable el otro. Nada que sorprendiera a unos aficionados que, como recordó una pancarta desde la andanada del 4, aspiran a más.

Aspiran a que se les respete. Aspiran a pagar por un espectáculo íntegro. No a ese toro de María Cascón que había corraleado por media España y de más hizo por desplazarse en tan feas hechuras. No a ese salpicado de los Hermanos Sánchez Herrero que también hizo asomar el pañuelo verde. No al conjunto de una tarde que apenas rescata a López Gibaja.

Suyo fue el toro (4º) que más lució el tercio de varas. Tres puyazos bien administrados otorgaron a Victoriano García ‘el Legionario’ el premio a mejor picador, antes de que el animal se viniera abajo en la muleta de Fernando Robleño y perdiera cualquier opción de ser declarado el más bravo.

Toda la transmisión quedó en el caballo. Después fue tardo, reservón. De embestidas cortas y deslucidas. Similares a las que había librado Robleño en su primer turno, ante un mansote de Concha y Sierra de escaso juego en la muleta.

Sí lo tuvo el segundo de López Gibaja -quinto bis tras remendar al citado inválido de Sánchez Herrero- ante Jiménez Fortes, protagonista de la única vuelta al ruedo tras una faena de emoción. Desde el inicio con la mano izquierda en los medios, hasta el arrimón, ya con el toro más sometido, en los terrenos del 3.

Fortes estuvo en Fortes. Más firmeza que colocación. Más valor que mando. Más entrega que su oponente… Haciendo pasar miedo y ganándose a un público que, de no ser porque la tizona hizo guardia, le hubiese pedido con fuerza la oreja.

Antes, el malagueño había abreviado con un ‘cabrón’ de Juan Luis Fraile que metió riñones en el jaco pero luego se hizo imposible en la muleta. Se agradeció su ligereza en un festejo de casi tres horas en el que el tercer actuante, el aragonés Imanol Sánchez estuvo desbordado ante el peor lote.

El sobrero de Fraile que hizo de tercero (bis) tenía su punto de chispa; requería mando; y el de Pedrola no terminó de meterlo en la muleta para poderle por abajo. La faena transcurrió por donde quiso el animal hasta que enterró una estocada que, junto al tercio de banderillas protagonizado por su cuadrilla, fue lo más destacado.

Con el cierra plaza, ese regordío de María Cascón, tampoco se acopló. El animal quería meter la cara dentro de su brusquedad, e Imanol no lo vio por ningún lado. Tarde difícil hasta con la espada.

Ficha

Plaza de toros de Zaragoza: Cuarto festejo de abono de la Feria del Pilar. Más de un tercio de entrada.

Fernando Robleño: estocada baja (silencio); dos pinchazos, estocada y dos descabellos (silencio tras aviso).

Fortes: estocada honda desprendida (silencio); estocada ladeada que asoma y descabello (vuelta al ruedo tras leve petición de oreja).

Imanol Sánchez: estocada baja (ovación); tres pinchazos, media estocada baja y bajonazo (silencio tras aviso). Entre las cuadrillas, Marco Galán, Raúl Ruiz y Mariano Ruiz, subalternos de Imanol Sánchez, saludaron en banderillas.

Presidió José Antonio Ezquerra: Bien, sin complicaciones.

Premios: Solo El Legionario fue premiado como mejor picador. El premio al toro más bravo y al mejor lidiador quedaron desiertos.