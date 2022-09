El Ayuntamiento de Zaragoza expropiará 14 fincas de la zona de Pignatelli ante los graves problemas de okupación. El Consistorio llegará a los "extremos permitidos por ley" para intentar frenar el deterioro de la zona, que hace solo unos días ha vivido otro aparatoso incendio, esta vez en el número 67, que ha obligado a tapiar el inmueble.

Según ha explicado este jueves el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se expropiarán cuatro solares situados en la calle de José Zamoray 17 y otros tres en la de Agustina de Aragón situados en los números 20, 22-24 y 29. También se actuará en diez inmuebles ubicados en la calle del Caballo, 9; Miguel de Ara 36, Agustina de Aragón (6, 8 y 26) y Pignatelli 43 (dos propiedades), 48 (cinco), 67 (dos), 69 y 76 (otras dos).

Para Serrano, la expropiación, que tendrá un coste de 1,8 millones de euros, supone "un mensaje contundente de ayuda" a los vecinos de la zona. El edil ha destacado la labor que ha iniciado el Consistorio "en solitario" y ha pedido al Gobierno de Aragón y al central que actúe dentro de sus competencias. De hecho, PP-Cs defenderá este viernes una moción en el pleno en la que pedirá "reformas legislativas" y del Código Penal, así como exonerar del pago de impuestos a quienes sufren problemas de ocupación.

Desde la puesta en marcha del convenio con el Colegio de Abogados se han atendido 247 casos, de los que un 92% se centraban en inmuebles y un 6%, en edificios completos. Según los datos del Consistorio, el 69% de los solicitantes eran propietarios, mientras que un 28% eran comunidades.

Por distritos, hasta un 28% de las consultas proceden del Casco Histórico, mientras que de Las Delicias hay constancia de un 23% y de Las Fuentes y Torrero-La Paz, un 9%.

Serrano ha defendido que la expropiación forzosa que se llevará a cabo está dentro del marco legal, y que los edificios sobre los que se actuará están incluidos en el plan especial del Ayuntamiento. Esta actuación permitirá asumir fincas en las que, por ejemplo, no ha habido acuerdos con los propietarios. Serrano ha reconocido que el expediente "no será sencillo". "Pero es de estas cuestiones que para que lleguen a un final hay que empezar y por las que hasta ahora nadie se había preocupado. Eso sí, dar pasos en la buena dirección no quiere decir que el problema se vaya a acabar pasado mañana", ha matizado.

Según han explicado desde el Consistorio, las tasaciones se notificarán individualmente "a quienes aparezcan como titulares de bienes o derechos en el expediente, dándoles traslado de la hoja de aprecio y de la propuesta de fijación de los criterios de valoración".