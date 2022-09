La Bajada del Canal vuelve tras dos años en seco por la covid-19

Los vecinos de Torrero-La Paz recuperarán el próximo día 18 su reivindicativa Bajada del Canal, que volverá tras dos años en seco por la pandemia para celebrar su 40 aniversario.

Las inscripciones, uno de los requisitos que puso el Ayuntamiento en 2019 para que pudiera celebrarse, están abiertas, y "ya hay barcas apuntadas", según confirmó ayer el presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, José Luis Villalobos.

El Consistorio pondrá este año más condiciones. Aunque todavía no hay una resolución en firme –se está a la espera de los pertinentes informes de Policía Local, Parques y Jardines y Bomberos–, no se espera que haya problemas para la celebración. No obstante, todos los participantes tendrán que llevar chaleco salvavidas, como ya ocurrió hace tres años, y se revisarán todas las embarcaciones, retirando aquellas que no cumplan unos requisitos mínimos. También se darán charlas formativas, impartidas por los Bomberos, tanto a la organización como a los vecinos para que puedan bajar con seguridad.

Ese día, ocho efectivos y dos embarcaciones –una al inicio del recorrido, en la pasarela del Rincón de Goya, y otra al final, en el entorno del parque de La Paz– supervisarán la Bajada y actuarán en caso de que haya cualquier problema. Cumpliendo todos estos requisitos, el Ayuntamiento dará su visto bueno y no pondrá objeciones, según confirmaron ayer fuentes municipales.

Este no será el único acto, ya que con motivo del aniversario, la organización (integrada por las asociaciones vecinales de La Paz, Montes de Torrero/Venecia y la Asociación Cultural El Cantero de Torrero) ha programado varias conferencias centradas en el medio ambiente. Villalobos admite "ilusión" tras unas últimas bajadas que tuvieron que celebrarse "en seco" por la pandemia. La del próximo día 18 servirá, además, para exigir a las administraciones "que se vuelquen con el medio natural". "Hay que potenciar las zonas verdes, y más después del calor tórrido que hemos vivido este verano", señaló.

Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo a través de las páginas web de los colectivos participantes, que confían en que la asistencia del público "desborde de nuevo" y en que organizaciones y ciudadanos se apunten "de forma masiva".