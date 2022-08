Urbanismo estudia volver a encender la basílica y otros monumentos por su valor turístico

Hace ya diez noches que la basílica del Pilar no se enciende. Se apagó para cumplir con el decreto de ahorro energético del Ejecutivo central y desde entonces el puente de Piedra de Zaragoza ya no ofrece la típica y fotogénica estampa con las torres iluminadas. Ni el Ayuntamiento ni el Cabildo Metropolitano han llegado a aclarar todavía quién dio la orden de bajar el interruptor, no obstante, desde el área de Urbanismo estudian la posibilidad de volver a pulsar el ‘on’. No solo en el caso del histórico templo, sino también en otros monumentos, ya que prescindir de sus luces no era una medida obligatoria del Gobierno de España.

El motivo principal es el turismo y el valor que este emblema tiene para la imagen de la ciudad. Desde la coalición PP-Cs explican que el retorno que genera la basílica en este aspecto, sobre todo en estas fechas y de cara al próximo mes de octubre, con la celebración de las Fiestas del Pilar, es muy superior al ahorro económico que supone desconectar los focos. De ahí que se esté valorando recuperar tanto la luz interior de sus cuatro torres como la iluminación exterior.

No es el único edificio que podría recuperar su luz pasadas las diez de la noche. En concreto, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha solicitado un listado con todos los inmuebles y monumentos que tengan cierto valor y alumbrado ornamental y que dependan de su área para valorar cuál puede ser el futuro de cada uno de ellos. Porque más allá de la importancia histórica que tiene la basílica de Pilar, también hay otros cuyos sistemas eléctricos posibilitarían su encendido.

Poco consumo

En el caso del Teatro Principal, por ejemplo, como recuerdan fuentes municipales, el pasado noviembre estrenó una nueva iluminación led en su fachada del Coso, así como en las jambas de las ventanas, que ha reducido notablemente su consumo. Ahora gasta, según indican, el equivalente a dos bombillas de 100 vatios que puede haber en el salón de cualquier domicilio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Palacio de Montemuzo, y en general con todos los edificios que se han rehabilitado en los últimos años, ya que la tendencia es instalar este tipo de luminarias.

"No está prohibido encender estos edificios -los monumentos históricos están excluidos del decreto del Ministerio de Transición Ecológica- ni están consumiendo a niveles desproporcionados", explican fuentes del área de Urbanismo, que aseguran que el retorno en cuanto al beneficio que tienen para la imagen de la ciudad es "mucho más alto".

Sin embargo, hasta que no se tengan todos los datos y se haya analizado cada caso no se tomará la decisión. También, en cuanto a la basílica del Pilar, se está en conversaciones con el Cabildo Metropolitano, ya que, al parecer, sigue sin estar claro quién dio la orden de apagar la luz el pasado 10 de agosto. Con todo, quien paga íntegramente la factura eléctrica es el Consistorio, por lo que la decisión última de encender de nuevo o no los focos correspondería al gobierno municipal.

Para el Ayuntamiento, otras medidas de la orden del Gobierno central son más efectivas que el apagado de la iluminación, como la regulación de la temperatura. La norma, que estará en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023, contempla un límite en el termostato de edificios públicos, espacios comerciales y culturales o aeropuertos y estaciones, entre otros, de 27 grados centígrados en verano y 19 para la calefacción en invierno.

En este sentido, desde Urbanismo recordaron que desde el pasado mes de marzo el Ayuntamiento ya aplica una serie de medidas para reducir la factura energética que han permitido un ahorro de 500.000 euros al mes. No obstante, el agujero económico que se prevé alcanza los 38 millones.

El PSOE pide la retirada del plan de iluminación de Pignatelli

El grupo municipal del PSOE instó este jueves al gobierno PP-Cs a la retirada del plan especial de iluminación para el sector Pignatelli-Zamoray. Según denunció el concejal socialista Horacio Royo, para su elaboración "no se han tenido en cuenta las necesidades y reivindicaciones de los vecinos de la zona", la más degradada de la ciudad. En concreto, indicó que los 595 puntos de luz que contempla el proyecto solo un 16% están situados en las calles más problemáticas, mientras que el resto se distribuyen por Madre Rafols o las plazas de San Lamberto y José María Forqué, entre otras.

Los vecinos denunciaron lo mismo hace unos días, ya que consideran que el plan deja de lado al área más afectada, al que llaman "triángulo olvidado", entre las calles de Pignatelli, Zamoray y Agustina de Aragón.

Desde el área de Urbanismo recordaron que para elaborar el plan se ha llevado a cabo "un pormenorizado estudio" de la zona y que se han seguido los criterios de seguridad, confort visual y embellecimiento. Además, dijeron que "en próximas semanas" se mantendrá una reunión con los vecinos.