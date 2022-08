Las fiestas aplazan el apagado de monumentos en algunas poblaciones de Aragón

El apagado de los principales monumentos se ha hecho efectivo en Zaragoza, pero las fiestas están aplazando la aplicación de la medida en algunas poblaciones. La incógnita sigue en el aire. El segundo día de ahorro energético terminó igual que el primero en la capital: los escaparates se fundieron a negro, igual que monumentos emblemáticos como el Pilar, pero con una sutil diferencia, y es que nadie ha aclarado quién ha apagado estos dos días las luces del templo zaragozano. Ni el Cabildo Metropolitano ni el Ayuntamiento de Zaragoza han determinado quién ha sido el responsable de darle al interruptor. Otras instituciones, como la DPZ, sí que han explicado el procedimiento y también oscurecieron ayer su fachada.

"Nosotros no sabemos nada de las luces externas de la Basílica. Según me dijo el administrador, las de la fachada son públicas. Solo controlamos las interiores de las torres", explicó este jueves el deán del Cabildo, Joaquín Aguilar. Así pues, estos dos días uno de sus técnicos se encargaba de apagar la iluminación interior de las torres, pero no la ornamental. "La desorientación es que alguien del Ayuntamiento no sabía nada de esta luz. El Cabildo no controla ni decide cuándo se enciende la fachada", añadió. Por parte del Consistorio, aseguran que el alumbrado ornamental no es competencia suya y que los técnicos no apagaron las luces de la fachada del Pilar. ¿Es un milagro de la Virgen?

Por otra parte, la Diputación de Zaragoza disipó el miércoles sus dudas sobre el alumbrado exterior de su sede en plaza España. Hubo un "pequeño conflicto", ya que se desconocía quién debía apretar el interruptor, pero finalmente las luces se apagaron y el encargado fue el Ayuntamiento, al ser alumbrado público.

En otra coyuntura se encuentran lugares como Calatayud. La iluminación monumental seguirá funcionando de 21.30 a 00.00 hasta el 16 de agosto, último día de las Fiestas de San Roque. "Son días de actos nocturnos y nadie entendería la fachada del ayuntamiento apagada el día de la traca o del chupinazo", explicó este miércoles el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno. En la ecuación se incluyen la colegiata de Santa María y el Castillo Mayor, entre otros. Además, en el castillo hay visitas nocturnas y habrá un tratamiento distinto. Sí han mandado circulares a los trabajadores para aplicar medidas de ahorro en luminarias y temperaturas.

La consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, recordó este jueves la posición del Ejecutivo con respecto al decreto de ahorro energético. "Se necesita más margen de tiempo y se debe valorar sus implicaciones económicas", expresó Pérez, quien añadió que las entidades locales han mostrado su disposición al "estricto cumplimiento" del plan y han recordado que ya han realizado "muchos esfuerzos en esa línea".