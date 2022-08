El nuevo plan para iluminar el entorno de Pignatelli choca con el decreto de ahorro energético

El nuevo plan para iluminar el entorno de la calle de Pignatelli, en el que se invertirán 638.000 euros, se ha encontrado un importante escollo antes de nacer:el decreto de ahorro energético del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ayuntamiento pretendía ‘encender’ fachadas como la del Museo del Fuego, estatuas como la de Palafox, situada en la plaza de José María Forqué, o monumentos como el de Agustina de Aragón, en la plaza del Portillo. Todo esto era antes de conocerse las nuevas medidas, que prohíben expresamente el alumbrado ornamental a partir de las 22.00.

Como consecuencia, los técnicos del Ayuntamiento tendrán que analizar la situación y, si la instrucción de Urbanismo y el plan del Ejecutivo central siguen vigentes, tocará cumplir la normativa, restando efecto al objetivo principal del plan, que no era otro que mejorar la seguridad del entorno.

La intención, pese a todo, es seguir adelante con la instalación de los nuevos puntos de luz. Los trabajos comenzarán en septiembre y tendrán un plazo de ejecución de seis meses, por lo que el nuevo alumbrado será una realidad de cara al primer trimestre de 2023.

Para entonces, las medidas del Gobierno central seguirán en vigor, ya que no se eliminarán al menos hasta el 1 de noviembre del próximo año.

Los propios vecinos creen que "con el nuevo decreto apenas se van a poder encender". "Va a ser un dinero que se va a gastar inútilmente", lamentó ayer el presidente de la Plataforma de Afectados del Gancho y Pignatelli, Javier Magén.

El colectivo se ha mostrado especialmente crítico con el hecho de que "tan solo un 16,3% de las nuevas luminarias" vayan a ir a parar a las calles más problemáticas, diluyéndose la inversión en otras que no lo son. Según sus cálculos, apenas 97 de las 596 luminarias contempladas corresponden al que llaman "triángulo olvidado". Desde el Consistorio, no obstante, insisten en que la seguridad es "igual de necesaria para todos" y que las nuevas luces, de tecnología led, no solo mejorarán la iluminación actual, sino que permitirán reducir hasta un 77% el consumo y ahorrar 31.300 euros.

Sin embargo, estas explicaciones siguen sin convencer a los vecinos. "Hay tramos, como el de Ramón y Cajal y Zamoray, la propia calle de Zamoray o la de Agustina de Aragón que necesitan más puntos de luz, pero el plan del Ayuntamiento solo contempla su sustitución", dijo Magén.

Incidió, a este respecto, en que "lo prometido y acordado con las asociaciones vecinales era la implantación de más puntos de luz". La plataforma se entrevistará el próximo miércoles con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en el Ayuntamiento para trasladarle sus quejas y exigir una solución. Sus integrantes tampoco entienden que en su día les prometiesen que se iba a soterrar el cableado para evitar enganches ilegales y la mala imagen que dan del barrio y que, meses después, siga "sin hacerse nada al respecto".