Colacao, Pamela y Fanta buscan dueño: "Queremos que se adopten animales, pero sobre todo que no se abandonen"

El verano es una de las épocas del año es la que más proliferan los abandonos de animales. Es por ello que el consistorio zaragozano ha puesto en marcha este año la campaña ‘Llévame de vacaciones’, con la que se busca concienciar a la ciudadanía de los compromisos que conlleva adquirir una mascota.

Con motivo del Día Internacional del Animal sin Hogar, que se celebra el 17 de agosto, hablamos con la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Zaragoza, con sede en La Cartuja Baja (calle del Romero, 22. Polígono Empresarium), una de las entidades que junto a numerosas iniciativas privadas se encargan de dar cobijo y otros cuidados a cientos de animales perdidos o abandonados hasta que son adoptados.

Este año, desde el 1 de junio han entrado al Centro de Protección Animal de Zaragoza 143 animales entre perdidos y abandonados, una cifra similar a la del año pasado, si bien desde la protectora destacan que este año se están llevando a cabo menos adopciones. Una disminución que María Jesús Ramírez, veterinaria, atribuye a la mayor libertad a la hora de viajar tras dos años de restricciones a causa de la pandemia.

Respecto a los abandonos, María Jesús reconoce que “todos los puentes del 15 de agosto suelen ser duros si bien el de este año ha sido especialmente intenso” en cuanto entradas de animales en la protectora. De hecho, el mismo día 16, justo después del puente, hubo seis entradas en cuestión de cuatro horas (la media a lo largo del año está en 2,5 animales por día).

A los que estén pensando en adoptar un perro o un gato, la veterinaria dirige un mensaje claro: "Hacerlo con criterio, dejándose aconsejar (no dejándose llevar por la estética) y ser conscientes de si lo que se le puede ofrecer se adapta a lo que el animal requiere"

Es por ello que a los que estén pensando en adoptar un perro o gato, la veterinaria dirige un mensaje claro: hacerlo con criterio, dejándose aconsejar (no dejándose llevar por la estética del animal) y ser conscientes de si lo que se le puede ofrecer se adapta a lo que el animal requiere, a sus necesidades. Precisamente es esta falta de conciliación -entre la vida personal y profesional y la nueva mascota- uno de los grandes motivos de abandono. “Muchos problemas de comportamiento de los animales vienen a raíz de no darles los recursos necesarios”, afirma. Por ejemplo, un perro que requiere mucha actividad, si no se le da, puede manifestar problemas de conducta que muchas veces deriva en que el can sea abandonado. Ante un problema de comportamiento, la profesional recomienda ponerse en contacto con un veterinario especializado para que ayude a la familia afectada a comunicarse con el perro de forma correcta.

Respecto a los gatos, a pesar de que a priori parezca más sencillo, ya que son animales a los que no es necesario sacar a pasear, es igual de importante, según la profesional, dicha conciliación familiar, que todos los miembros estén de acuerdo en tener en casa a esa mascota y tener unos mínimos conocimientos sobre la biología del animal en cuestión para entender sus necesidades, y cumplir con ellas. “Hay que pensar que el gato es una especie no tan del todo doméstica, y esa falta de libertad hay que suplirla. No olvidar que es un animal que juega, al que le gustaría cazar pero no puede, por lo que hay que emular dichas cazas”, explica.

En resumen, “queremos que se adopten animales pero lo que más queremos es que no se abandonen”, recalca la profesional, que llama a la conciencia de los ciudadanos.

Colacao, Pamela y Fanta buscan dueño

El Centro de Protección Animal de Zaragoza acoge actualmente en torno a 300 perros y gatos que buscan un adoptante que les brinde cuidados y cariño en su nuevo hogar.

Entre los que más recientemente han llegado a la protectora, María Jesús destaca el caso de Fanta y Limón, mestizos de podenco, que están en tratamiento, ya que cuando fueron recogidos estaban altamente parasitados y están disponibles para ser adoptados.

Fanta, un mestizo de podenco que busca dueño. Zaragoza Protección Animal

A través de su web y redes sociales, como Instagram, la entidad da visibilidad a los animales que buscan dueño. Entre ellos encontramos, por ejemplo, a Pamela, una gatita de cuatro meses tricolor, cariñosa y a la que le gusta mucho jugar; o ColaCao, un mestizo de tan solo seis meses de vida, alegre y sociable, que convive sin problemas con Flaco, otro cachorrito en adopción.

Puede consultar el resto de animales disponibles para adopción a través de la página web y de sus redes sociales.