Hallan un cadáver en el local de un bar cerrado en Calatayud

La Policía Nacional investiga el hallazgo este lunes de un cadáver en el interior del local de un bar cerrado desde hace varios meses en la calle Madre Puy de Calatayud. Podría tratarse del cuerpo de un varón residente en Calatayud, de 53 años, y cuya desaparición había notificado esta mañana su familia, a falta de confirmar la identificación.

En cuanto a las causas del fallecimiento, según fuentes consultadas de la investigación, se han apreciado indicios de violencia. Los agentes han detenido a un varón de 37 años, en relación con el suceso. Según fuentes policiales, el detenido es de Calatayud y está en calabozos de la comisaría de la ciudad.

La desaparición ha sido denunciada esta mañana por la propia familia del varón fallecido, de quien no tenían noticias desde el pasado sábado, 13 de agosto, día del chupinazo en la localidad. Según ha podido saber esta redacción, sus allegados han comentado que no solía salir de la ciudad y han proporcionado una lista de los locales donde podía encontrarse.

Así, el dispositivo se ha desplegado poco antes de las 17.00 de este lunes, implicando el corte parcial de esta vía durante algunos minutos.

Hasta el interior del establecimiento, que hasta principios de este año ocupaba el pub Blue Lion Lounge, han entrado varios agentes y la comitiva judicial para realizar el levantamiento de los restos, que se encontraban en la sala principal. Para el traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón, donde se le practicará la autopsia que determine las causas del deceso, ha acudido también una funeraria local y miembros de la Hermandad de la Sangre de Cristo. El acto se realizaba a las 20.05.

El local fue reformado después de la pandemia y el establecimiento estuvo abierto apenas unos meses.

En enero de 2022, tres jóvenes, D. D. B., de 23 años; D. C. C., de 26, y R. C. C., de 21, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones graves a otro chaval de 25 años en una paliza ocurrida en plena Navidad, el 25 de diciembre de 2021 frente al mismo negocio, que en su tiempo fue la Sala Bianco.