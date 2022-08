La calle de Delicias estrenará sus nuevos colores tras el Pilar

La calle de Delicias estrenará sus nuevos colores tras las Fiestas del Pilar. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha adjudicado tanto el contrato de pintura –que transformará por completo el entorno apostando por los tonos blancos y rojizos para aceras, terrazas y pasos de peatones–, como el de la nueva señalización. Del primero se encargará la empresa Sport Ocio Plus SL por 47.167,80 euros, IVA incluido, mientras que el segundo ha recaído en Aragonesa de Reproducciones Gráficas SA por 17.155,89. Ambos tendrán que ejecutarse en un plazo de 60 días.

El pintado, según confirmaron desde la compañía, comenzará tras el Pilar. Será la segunda gran acción del plan local de comercio, marcado por los polémicos toldos de la calle de Delicias, en los que se han invertido 492.000 euros. Las próximas actuaciones, más económicas, buscarán conformar un entorno "más agradable, acogedor, sostenible y seguro". La intención es crear "un atractivo visual", así como "reducir el carácter monótono de la calle" y establecer nuevos límites entre el espacio peatonal y la calzada "en pro del peatón".

La nueva imagen de la calle de Delicias –que estará presidida por un gran arco de entrada con el nombre del barrio– utilizará el color para diferenciar las zonas "en función de la actividad", contemplándose incluso tramos con flores y soles dibujados en tonos blancos y tres espacios que "serán diseñados por artistas" a fin de aportar un mayor valor cultural a la actuación.

En total se utilizarán hasta tres tonos rojizos, con variantes más claras y otras más oscuras, mientras que el lema escogido para los carteles, en los que se señalizarán puntos ‘estratégicos’ como las paradas de bus o los aparcamientos para bicicletas, será ‘Delicias de mis amores’.

Para las bocacalles peatonales, por ejemplo, se han diseñado "patrones para juegos de niños y adultos", incluyendo "una rayuela, una pista de carreras o un tablero de ajedrez", entre otros.

A la espera de informes

El Consistorio está también a la espera de un informe de Patrimonio para sacar a licitación la transformación de la calle de la Manifestación. Según informaron desde PP-Cs, esta segunda prueba piloto no peligra, pero, al estar considerada una zona protegida y haber edificios catalogados se necesita luz verde antes de actuar para saber qué se puede hacer y qué no. No en vano, el plan local de comercio incluye la sustitución de papeleras y bancos, entre otros elementos de la escena urbana.

La idea, a tenor de las recreaciones, es pintar aceras y calzada con bandas rojas y blancas, con un pequeño arco a la entrada en el que podrá leerse ‘Zaragoza Romana’ y carteles renovados en las farolas.