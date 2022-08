Los horarios de la huelga de autobuses en Zaragoza este martes, 2 de agosto

La empresa concesionaria Avanza acaba de retirar la última oferta económica realizada en el pulso con sus trabajadores, tras semanas de ineficaces negociaciones con el comité de huelga en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). La última propuesta de convenio de Avanza contemplaba una subida fija del 8% y una cláusula de revisión salarial del 11,25%. Así, según la compañía, un trabajador medio en cuanto a categoría profesional y con una antigüedad media pasaría de ganar 35.000 euros anuales a 40.500, un incremento de 460 euros brutos al mes en doce pagas, con 45 días de vacaciones. Los trabajadores, esgrimiendo la tasa de inflación actual, piden que se garantice el poder adquisitivo, dado que las previsiones en el aumento del IPC llegan al 18%.

Continúa así un conflicto que lleva más de 500 días, y que al parecer no terminará pronto. No obstante, los trabajadores también han anunciado que si no se negocian sus condiciones, la huelga intermitente seguirá hasta el 8 de enero de 2023. Los términos en los que se manejan ambas partes son los mismos apuntados antes de las últimas reuniones.

Horarios de la huelga del bus en Zaragoza

Hasta finales de agosto se hará huelga tres días a la semana, de martes a jueves, y desde septiembre habrá paros cada día. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de un Decreto de Vicealcaldía, fijó unos servicios mínimos de entre el 47,1% y el 48,2% para los paros parciales convocados en el servicio público de transporte urbano de viajeros en autobús en un primer tramo desde el 12 de julio al 1 de septiembre, los martes, miércoles y jueves:

Martes 2 de agosto: de 8.00 – 9.00, 14.00 – 15.00, 19.00 – 20.00

Miércoles 3 de agosto: 8.15 -9.15, 14.15 – 15.15, 19.15 – 20.15

Jueves 4 de agosto: 8.30 – 9.30, 13.45 – 14.45, 19.30 – 20.30

Desde el inminente inicio del curso educativo y hasta enero de 2023, los servicios mínimos oscilarán entre el 46,8% y el 60,1%, porcentaje que dependerá de que los días de paro sean lectivos o no.

Últimas noticias sobre la huelga del bus en Zaragoza.