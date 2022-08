Avanza carga contra el comité del bus y exige que la plantilla pueda opinar en un referéndum

Un día después de que Avanza retirara su oferta de acuerdo para el convenio colectivo de la concesionaria del bus urbano de Zaragoza, la tensión no fue a menos a la espera de que este martes se retomen los paros de 8.00 a 9.00, de 14.00 a 15.00 y de 19.00 a 20.00. La compañía cargó contra el comité y exigió a los representantes de los trabajadores que hagan «una reflexión» tras el fracaso de la negociación. Es más, aludió a las tensiones existentes entre las distintas secciones sindicales como una de las causas de la ruptura de las negociaciones y apuntó las presiones que sufren algunos trabajadores que se niegan a secundar los paros. Ante esto, exigió al comité que deje que los empleados opinen en referéndum sobre la propuesta de la empresa.

El director de Avanza Zaragoza, Guillermo Ríos, dejó claro que la oferta de la empresa es «muy competitiva», con una subida de más de un 15% «para un trabajador medio con cinco trienios», que pasaría a cobrar más de 40.500 euros brutos. Achacó el fracaso de la negociación a cuestiones de «equilibrios sindicales», en referencia a las tensiones entre el Sattra, que tiene la mayoría en el comité, y el CUT. «Sattra debería haber ejercido su liderazgo, sabiendo que el otro sindicato le iba a criticar», consideró.

Pero lamentó especialmente que no se permita a los trabajadores votar en referéndum la propuesta de la empresa, que supone un 8% de subida fija y una cláusula de revisión del 11,25%. «La única respuesta que da el comité es que el seguimiento de los paros es alto. Esto es engañarse a ellos mismo. Ellos saben por qué hay seguimiento de los paros», afirmó Ríos. En este sentido, recordó que «se apunta a quien no secunda», se hacen «orlas» con los que no paran o se señala en las redes sociales, afirmó Ríos sin querer calificar estas actitudes. «Cuando quieren hacer huelga sí que lo someten a un referéndum al que va menos de la mitad de la plantilla», dijo.

Ríos pidió al comité que «reflexione» y que analice «el fracaso» de la estrategia de paros que se siguió hace cuatro años. Tras la retirada de la propuesta de acuerdo y preguntado por si estaría dispuesto a ponerla encima de la mesa, se limitó a decir que «la empresa por encima de todo quiere un acuerdo». Pero reclamó que el comité «dé un paso» y se separe de los sectores que van a criticar «cualquier acuerdo que se alcance», en referencia al CUT. «En el comité hay gente reflexiva. Que reflexione. La empresa ha demostrado tener más que cintura», declaró.

El Ayuntamiento pide votación

En este contexto de bloqueo, el Ayuntamiento de Zaragoza lamentó el fracaso de la negociación para acabar con los paros. «Los trabajadores tienen que hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido y la empresa explicar a la sociedad lo que está pasando», insistió el Consistorio. En este sentido, fuentes municipales dijeron que «no se explica que no se haya podido votar» la propuesta presentada por Avanza.

El comité de empresa rechazó la opción de organizar un referéndum. «La plantilla votó el 6 de julio, con una oferta del 10%, ahora es el 11%. Un 84% votó seis meses de paros. Ya vale de hacer el ridículo», afirmó el presidente del comité, José Manuel Montañés. Además de rechazar el referéndum, en la línea de lo manifestado en los últimos días, se opuso a las cifras salariales que aporta la empresa.

«Si hubiera un 15% de subida, ya habría convenio. Eso se demuestra rápido, cualquier trabajador ve su nómina», declaró. Y respecto a las presiones, dijo que desde que él es presidente del comité de empresa «no se ha hecho ninguna orla ni nada, es falso». Y lanzó un aviso: «Hasta el 8 de enero –día que finaliza el calendario de paros–, tenemos una hoja de ruta».