Azcón consigue el aval del pleno para impulsar el nuevo estadio en La Romareda

El futuro campo de fútbol ha despejado una de sus incógnitas. Después de tres proyectos fallidos, Zaragoza impulsará un nuevo estadio en la ubicación del actual. El apoyo no fue unánime pero sí amplio, con los votos a favor de PP, Cs, Vox y Podemos -que en la comisión se había abstenido-. No hubo votos en contra, solo las abstenciones de PSOE y ZEC, que pusieron la crítica, referida a la necesidad de concretar el proyecto, su financiación y su viabilidad como sede del Mundial.

Pese al resultado de la votación y al amplio apoyo recabado en el proceso de participación ciudadana a impulsar el futuro campo en su actual ubicación, el clima era de cierta tensión, por la decisión de la DGA de rechazar que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, sea el interlocutor ante la Federación Española de Fútbol para el Mundial 2030. Este asunto fue el contrapunto agrio a la contundente mayoría que se evidenció en la sesión a favor del nuevo campo.

“Este expediente es el reflejo de un éxito”, afirmó Víctor Serrano que agradeció la “generosidad” e “inteligencia” de los 49 colectivos y expertos que han participado en la toma de una decisión “democrática y transparente” en favor de la actual ubicación. Recordó además que el expediente incluye un informe de Idom que garantiza que la ubicación cumple con los requisitos de la FIFA para ser sede del Mundial.

El debate estuvo marcado por los 8 votos particulares de Podemos, de los que cuatro no se votaron por tener los informes de legalidad en contra. Pero los otros tres salieron adelante con el apoyo del gobierno y en dos casos, de Vox. Uno de ellos, el más destacado, se refería a la necesidad de acompañar la operación Romareda con la construcción de un estadio intermedio de entre 5.000 y 10.000 espectadores para atender las necesidades de fútbol femenino, de otros clubes existentes en la ciudad o del deporte base. Serrano se comprometió a impulsar el proyecto de la mano de la Federación Aragonesa de Fútbol y otras instituciones.

Respecto a la cuestión concreta de la ubicación, la crítica la puso el PSOE, que pidió la retirada del expediente por considerarlo “una perversidad y una pantomima” que solo responde a la “emergencia electoral” del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. En la línea de los últimos meses, el PSOE no llegó a aclarar su posición respecto al futuro estadio y pidió esperar a que se produzca la visita de los técnicos de la Federación, prevista entre octubre y noviembre, para determinar si La Romareda es una ubicación viable para ser sede del Mundial. Ranera insistió en la necesidad de aclarar el modelo de estadio, la participación del club y la financiación antes que

Azcón: “El PSOE está haciendo el ridículo”

Como suele hacer con los debates importantes, el alcalde intervino. Y no solo para agradecer a los participantes en el proceso de escucha sus aportaciones. “Creo que el PSOE está haciendo el ridículo”, le dijo a Ranera. Consideró “incomprensible” que los socialistas tuvieran en su programa electoral la construcción de un nuevo estadio en La Romareda y que en la sesión de este jueves no hayan votado a favor. Achacó la posición del PSOE a su “nerviosismo” y subrayó que los plazos los marca la federación, no sus intereses electorales. Es más, afirmó que si Zaragoza hoy no tiene estadio es porque el PSOE paralizó en 2003 el que su partido impulsó en Valdespartera.