PP y Ciudananos sacan adelante la decisiva votación de La Romareda y el estadio se quedará donde está

La Romareda se quedará donde está. PP y Cs ha conseguido sacar adelante este viernes la decisiva votación sobre la ubicación del nuevo estadio con los votos de Vox y la abstención del resto de grupos. Sus 16 'síes' se han impuesto a la postura intermedia que han adoptado Podemos, ZEC y PSOE. Estos últimos, de hecho, han llegado a solicitar la retirada del expediente al considerar que el pleno "no tiene capacidad para designar" y que antes de definir la localización convendría que los técnicos de la Federación Española de Fútbol avalasen el emplazamiento actual. Tras recibir luz verde en la comisión extraordinaria de Urbanismo, el expediente será llevado a pleno la próxima semana, poniendo fin a meses de debate.

A este respecto, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha adelantado que el Ayuntamiento ha encargado un informe de ingeniería para aclarar si la pastilla en la que se ubica La Romareda cumple o no los requisitos marcados por la FIFA. "Lo tendrán en torno al martes, con tiempo suficiente. Habría estado ya, pero se han incluido los nuevos requisitos marcados por la Federación Española de Fútbol", ha apuntado.

En su opinión, hoy se ha cerrado un "pequeño capítulo" que empezó "como una hoja en blanco y sin preferencias", aunque todavía queda hablar de cuestiones "fundamentales" como el modelo de estadio o la financiacón. "Tengo la sana impresión de que, conforme vamos dando pasos, cada vez va a ser más fácil que alcancemos acuerdos en el seno de este Ayuntamiento y con otras instituciones que no están en la plaza del Pilar", ha agregado.

Sus palabras, sin embargo, no han convencido a la oposición. Para el socialista Horacio Royo, la votación es "una cortina de humo" destinada a "ocultar el fracaso" de la corporación municipal. "Han sido tres años de gatopardismo para acabar en el mismo punto en el que estábamos. En este tiempo no han sido capaces de avanzar ni un centímetro", ha manifestado.

Ha cargado, asimismo, contra el papel del alcalde, "diciendo primero qué alternativas no le gustaban y mostrando posteriormente su preferencia por la ubicación actual". "Condicionó el debate", ha asegurado. Los socialistas también han arremetido contra el informe sometido a votación. "Esto tiene de expediente lo que yo de obispo de Sigüenza. Es un refrito de actas", ha añadido. Pese a todo, ha resaltado que su partido no va a bloquear nada aunque el proyecto nazca "torcido", de ahí su abstención.

Por su parte, el portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, ha resaltado que el procedimiento seguido "no ha sido el mejor". A su entender, el alcalde, Jorge Azcón, ha utilizado a los grupos municipales con fines electoral. "Se han pedido de forma reiterada informes que no han sido aportados. Se está hablando de una mera ubicación", ha afirmado, aunque se ha abierto a cambiar su abstención por un voto a favor de cara al pleno si se cumplen varias condiciones, como el hecho de aprovechar parte de la estructura actual y no perder "nunca" la titularidad del campo.

Mientras, Podemos, que defendía la opción del Parking Norte, ha acusado a PP y Cs de traer "un expediente político, y no técnico sobre un proceso de escucha que ha tenido muchos más matices". "No es justo para los comparecientes ni para los grupos. Es ponerse orejeras y tirar para adelante con la opción que el alcalde definió antes de empezar", ha lamentado. También ha afeado al Consistorio que hable de 35 apoyos en el proceso participativo, un 71% del total, cuando, según sus cuentas, son 24 (57%), y ha anunciado que presentarán votos particulares de cara al pleno, optando este viernes por la abstención.

Quien sí ha votado a favor ha sido Vox. Su portavoz, Julio Calvo, ha defendido la actual ubicación por su accesibilidad, su cercanía a los hospitales. Sí ha incidido, en todo caso, en la necesidad de abordar las cuestiones pendientes. "Somos conscientes de que el Ayuntamiento por sí solo no tiene capacidad económica, y que tampoco la hay aunque se sume la DGA", ha reiterado, poniendo como ejemplo el modelo del Almería. Por ello, ha advertido de que de cara al Mundial hay 15 ciudades candidatas. "Zaragoza es una de las que más retrasada va en esta carrera. No sé si partimos en una buena posición para ganar. El equipo de gobierno se va a tener que poner las pilas para cumplir los requisitos", ha aseverado.