Ola de calor en Zaragoza: las peores horas para salir a la calle este fin de semana

Hay días como los que componen el actual fin de semana en que Zaragoza parece invitar a sus habitantes a no salir a la calle, en caso de que puedan permitirse hacerlo. Huir a otro punto de Aragón no es una solución en estos días porque la ola de calor se ensaña especialmente con las tres provincias aragonesas. La solución más cómoda es quedarse en casa, ventilar, hidratarse y, de cuando en cuando, un remojón en la ducha para llegar sanos y salvos a las noches, que también son infernales en cuanto al calor. La otra solución en ciudad es ir a las piscinas, siempre midiendo bien el rato de exposición al sol y descartando el ejercicio físico exigente en las horas más calurosas del día, para no caer en riesgo de golpes de calor u otros episodios de salud tan graves o más.

Loading...

Calor y más calor

Ese viernes ya ha dejado una mañana muy calurosa en Zaragoza, que a primeras horas de la tarde escala hasta los 37 grados (15.00) y 38 (16.00 y 17.00), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Desde las 18.00 hay un ligero descenso (36) que se queda en 33 a las 20.00, todavía con mucha luz solar, baja a 30 a las 21.00 y a 27 con el crepúsculo completado, hacia las 22.00. A medianoche se prevén 23 grados, que sigue siendo mucho calor para esas horas.

En la madrugada del sábado, el termómetro oscila entre los 20 grados de las 2.00 y los 18 previstos entre 5.00 y 8.00. Con la salida del sol, en la ciudad volverá a encenderse el horno, aunque a potencia media, con una mañana de 22 grados a las 10.00 y 31 a las 14.00. El intervalo terrible del día puede marcarse entre las 16.00 y las 21.00, donde la temperatura en Zaragoza no bajará de los 35 grados y llegará a marcar 37 entre 17.00 y 19.00. El otro dato importante son los 29 grados de previsión cuando el reloj marque exactamente la medianoche y concluya el sábado para dejar paso al domingo. Una vez más en este 2022 será complicado conciliar el sueño en Zaragoza.

Lo más fuerte viene el domingo. Ahí no habrá tregua: mínima de 22 grados en la madrugada y mañana muy cálida, con una media de tres grados más con respecto al sábado. A media tarde se esperan 42 grados de máxima.