José Manuel Montañés, presidente del comité de empresa del bus: "La huelga no se va a desconvocar hasta que haya acuerdo"

¿Cómo le explican a los ciudadanos que tienen que esperar más de un cuarto de hora en la parada la vuelta de los paros?

Nosotros poco tenemos que explicar. Esto es un problema que tiene el Ayuntamiento y sufren los usuarios por no hacer cumplir un servicio de calidad. Todo esto sucede por el modelo de gestión que han elegido esta y otras corporaciones; un sistema errático que debería cambiar. Los trabajadores llevan diez años de congelación salarial y ha llegado un momento que han dicho ‘hasta aquí hemos llegado’.

Avanza les ha acusado de tener "una ambición económica desmedida"...

Que una ambición económica desmedida sea garantizar el poder adquisitivo... Pues hombre, entendemos que no. Además, tampoco es que se le pida como tal en dinero. Se les está diciendo que, si llegan hasta donde llegan económicamente, pueden compensar con otras muchas cosas. Todo esto se puso encima de la mesa, pero dijeron que de eso no hablaban, y así, llegar a un acuerdo es prácticamente imposible.

¿Cómo está el ánimo entre los trabajadores?

Los paros de las 8.00 han tenido un seguimiento de más del 90%. Con lo cual, creo que lo tienen muy claro. La votación del referéndum también lo fue. No aceptan la oferta que ha puesto la empresa encima de la mesa.

Habían avanzado en el articulado del convenio y el plan de igualdad. ¿Ahora toca volver a empezar de cero?

Por nosotros no. Tenemos muy claro que los acuerdos que se han alcanzado se han alcanzado. En las últimas semanas, las conversaciones se han centrado en los temas sociales, pero en el momento en que se ponen los apartados centrales encima de la mesa, la negociación se rompe. ¿Por qué en unos sí se puede llegar a acuerdos y en otros no? Porque la empresa no quiere, es evidente.

Les pidieron paralizar los paros para seguir negociando. ¿Por qué se negaron?

Después de tres años de negociación creemos que ya no tocaba suspender los paros. Es más, se lo dijimos muy claro a los gerentes de Avanza. La huelga no se va a desconvocar más hasta que haya un acuerdo, así que ellos verán.

La negociación ha terminado de muy malas maneras, ¿qué tiene que pasar para que vuelvan a sentarse?

La negociación terminó de muy malas maneras por culpa de la empresa. Nosotros le presentamos una propuesta, nos dijeron que iban a contestar y no lo hicieron. Quienes se levantaron de la mesa fueron ellos. No tenemos ningún problema en volver a llamarles, como se ha hecho otras veces, pero todavía estamos esperando a que nos contesten.