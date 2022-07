El Ayuntamiento de Zaragoza cita a las partes implicadas en la huelga del bus: "Los zaragozanos merecen explicaciones"

El Ayuntamiento de Zaragoza va a convocar a una reunión de urgencia este martes por la tarde a Avanza, empresa adjudicataria del servicio de autobús urbano de la ciudad, y al comité de empresa, una vez rotas las negociaciones este lunes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para evitar los paros parciales, que se retoman este martes.

La consejera de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha calificado de "gran decepción para la ciudad y el Ayuntamiento" esta falta de avenencia entre las partes después de "haber sido muy respetuosos con la negociación de las partes".

Chueca ha lamentado en rueda de prensa la ruptura de las negociaciones tras los mensajes de optimismo que les habían trasladado una y otra parte para llegar a un acuerdo, por lo que ha considerado que "Zaragoza y los zaragozanos" merecen "explicaciones".

Por ello ha requerido que unos y otros expliquen "con transparencia qué ha pasado y porqué no se ha cerrado el acuerdo" y después de estar tan cerca no hayan sido capaces "de desconvocar los paros para no secuestrar a la ciudadanía y no tener que hacer sufrir a todos los usuarios, en una semana de intenso calor, más tiempo de espera en las paradas, que es la consecuencia que tiene".

En su opinión se trata de tener "responsabilidad hacia la ciudadanía" y por ello quieren conocer la posición de ambas partes y que expliquen "los puntos que les están separando" y les van a pedir que "no rompan las negociaciones" y el trabajo que han hecho las últimas semanas "vea sus frutos lo antes posible".

Además, Chueca ha asegurado que aunque se trata de un acuerdo entre las partes "en el próximo contrato del autobús será lo que se incluya y