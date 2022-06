Irene Bielsa: "Habría que consumir prendas atemporales y que se puedan heredar"

¿Le habrán salido nuevas clientas tras ganar el Certamen de Jóvenes Diseñadores de la Aragón Fashion Week?

Sí. Un premio así hace que la gente te conozca más y la que te conocía se fíe un poco más de ti.

El jurado estaba presidido por Antonio Burillo, que lo ganó en una de sus primeras ediciones y ha llegado a vestir a la reina Letizia. Tal vez llegue a emular sus pasos.

Ojalá, me encantaría. Soy feliz vistiendo a gente normal, pero es verdad que vestir a alguien de la realeza es como lo más. Sobre todo las Infantas podrían estar muy monas con algún conjunto mío.

¿Qué supone para usted este premio, que se suma a la Aguja Goyesca de 2021?

Que todo el esfuerzo ha merecido la pena por fin. El haber ganado dos premios en nueve meses, con ese jurado de esa categoría, es un reconocimiento muy grande.

¿Qué hay detrás de ese esfuerzo? Se marchó con solo 17 años a estudiar al Reino Unido.

Me fui a hacer el último año de Bachillerato y después la Universidad. Y todo el tiempo he trabajado muchas horas; me lo he currado mucho.

Y decidió empezar en Zaragoza.

Con la pandemia me echaron del último trabajo, de dependienta y escaparatista en Londres, y me volví. Mi madre se quería jubilar y pensé: ¿Por qué no sigo con el negocio de La Cordonería, que se complementa con mi trabajo? Yo utilizo mucho pasamanería y es como tener tu mercería aquí.

El mundo de la moda siempre le ha rodeado.

Sí. Mi madre es decoradora y he estado en contacto con las telas, combinando colores… Eso ha hecho que mi creatividad se expandiera más.

Trabaja de forma artesanal y directamente con la clienta.

Como antes. Tengo mi mensaje: creo que para poder salvar el mundo tendríamos que dar un paso atrás en muchas cosas y una de ellas es la moda de antes. Habría que consumir menos, prendas atemporales, que las puedas utilizar muchas veces a lo largo de tu vida y que se puedan heredar.

¿Y hacia dónde más debería caminar el sector?

Para empezar habría que pensar quién hace la prenda, de dónde viene, por qué tiene ese precio, qué manos han pasado por ahí… Y también consumir localmente o producto de tu país.

¿Descarta ser una marca industrial?

Sí. No me interesa mucho. Si creciera, sí que me gustaría hacer producciones exclusivas, pequeñas.

¿A qué tipo de mujer se dirige?

A las que valoran las prendas diferentes porque ellas se sienten únicas. No entiendo a la gente que compra donde todo el mundo y que si se lo ve a la de al lado aún quiere comprarlo más. Y mujeres que se atreven con el color, que son coquetas y de todas edades.

¿Se puede ir bien vestida sin gastar mucho dinero?

Yo siempre he ido bien vestida sin gastar dinero. Todos los sábados, cuando era adolescente, en vez de comprarme algo abría el armario de mi madre y ahí ya… Y eso es lo que ahora intento hacer: prendas atemporales.

¿En Aragón se viste bien?

Hay personas que visten muy bien. Las que creo que visten mejor son de edad avanzada; las veo como muy libres.

¿Tiene algún referente en el mundo de la moda?

Me encanta Jesús del Pozo. Me sigo metiendo a ver sus colecciones y me parece tan bonito, con tanto detalle, tan románticas… Me encanta y me da mucha pena que cerrara.

¿Hasta dónde le gustaría llegar?

Me gustaría dedicarme a la moda el resto de mi vida. Que mi marca fuera más conocida en España o internacionalmente y sacar colecciones cápsulas en plan una al año de prendas muy atemporales -tanto invierno como verano-, además de a medida.

¿Y qué no falta en su armario?

Un buen vestido largo y cómodo para el día a día, pero que a la vez puedes ir con él a las 20.00 a tomarte algo y vas bien.