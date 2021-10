Modelos de más de 50: "¿Por qué centrar la moda solo en la juventud? Todos somos clientes"

La primera vez que Gloria Laguarda, directora de la Agencia Globe en Zaragoza, oyó hablar de modelos 'seniors' o 'silver' fue hace un lustro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. "Desfiló una top model española de los ochenta, a la que le dieron un premio. La repescaron con 50 años", recuerda. El mundo de la moda está cambiando y la edad se está incorporando como un valor más. Hace unos días, Zara era noticia por dar un paso más en su apuesta por la inclusión y la representación de todas las mujeres eligiendo a la mítica maniquí francesa Marie Sophie Wilson -de 57 años- como estrella de su nueva colección Join Life.

"Hace ya cinco años que el sector está introduciendo muchísimo la diversidad de físicos, no solo de mayores sino también 'curvy'. Y lo mismo que hay 'influencers' para gente de 20 ahora está habiendo para personas de 50-60 años. Empezó el cambio en las redes sociales y está llegando a la industria de la moda. Además, el público de esta edad demanda modelos, sobre todo para el tema comercial", explica Laguarda.

La agencia que dirige cuenta con modelos 'seniors' de 45 hasta los 75 años (tanto mujeres como hombres), aunque admite que son más difíciles de 'fichar'. "La gente ya tiene una vida hecha y no todo el mundo está dispuesto", afirma, al tiempo que resalta que el 85% del trabajo de su empresa es comercial (en todas las categorías: niños, jóvenes y mayores) frente al otro 15% de nicho 'fashion' (más glamuroso). "Este último es muy limitado, solo está en Barcelona y Madrid en muy pocas agencias. Nosotros hacemos sobre todo spots publicitarios y vídeos corporativos para compañías, junto con catálogos para la web, vallas, mupis...", detalla.

Una de esas modelos 'silver' es la zaragozana Eva Bellido, de 50 años. Con 12 su madre la llevó a un desfile en la discoteca Edison Estudio. "Le debía hacer ilusión. Recuerdo que te regalaban la ropa", rememora con una sonrisa. A los 18 empezó a hacer trabajos como modelo de peluquería, después lo dejó cuando fue mamá y a los 40, ya "más liberada", lo retomó. Ahora, compagina la faceta de modelo con clases de baile a niños en un club deportivo de la ciudad. "Soy modelo de publicidad y sobre todo hago spot para televisión y vídeos corporativos de empresas. Es una experiencia muy positiva. Son trabajos muy esporádicos y cuando te llaman los coges con muchas ganas. Vas a pasar un día distinto y, además, está muy bien pagado", sostiene.

La modelo zaragozana Eva Bellido. E. B.

Bellido considera "escasísima" la visibilidad de los adultos en el mundo de la moda ("toda la vida he visto en los catálogos a las jovencitas y muy pocas veces a gente de nuestra edad", dice) y expresa su deseo de un cambio en el que "cupieran" todas las franjas. "En la agencia (Globe) piden personas de todas las edades porque para publicitar algo el modelo que buscan se ajusta a una determinada edad. ¿Por qué no va a poder ser lo mismo con la ropa? ¿Por qué centrar la moda solo en la juventud cuando todos nos vestimos y queremos estar guapos y bien? Tiene que haber público para todo. Que haya un modelo real de 50 años lo veo perfecto", subraya.

Por su parte, el zaragozano Miguel Ángel Ochoa, de 53 años, entró en el mundo de la moda por azar hace más de 10. "La verdad, es que nunca me lo planteé. A través de una promoción de un gran centro comercial de la ciudad me sacaron unas fotos, me seleccionaron y mi imagen ocupó una de las vallas publicitarias de ese año. A partir de ahí hablé con la agencia Globe; trabajo con ella y también de forma particular a través de productoras", comenta Ochoa, que compagina ser modelo con su empleo como ingeniero y las clases particulares (relacionadas con las ciencias).

Miguel Ángel Ochoa en una campaña de turismo enológico de Aragón. M. A. O.

"El de modelo es un trabajo continuo pero irregular. Es muy satisfactorio desde el punto de vista emocional. Te permite salir de tu rutina, conocer gente y estar metido en el mundo audiovisual. A los que nos gusta eso, nos compensa. Sin embargo, la satisfacción disminuye en el tema económico. Si yo trabajara de modelo todos los días del mes, la cosa cambiaría; pero al ser esporádico, no compensa", explica Ochoa, que sobre todo participa como extra (en spot de televisión, cine...) y en publicidad. "Nunca me han llamado para desfiles de moda, pero estaría encantado", añade.

"No es algo superficial"

Gloria Laguarda también incide en que los modelos 'seniors' tienen que compaginar distintos empleos a excepción de los 'tops', algo que ocurre en Madrid y en provincias. "No tienen tanta frecuencia de contratación como una persona joven, sobre todo los que trabajan a nivel comercial. Por ejemplo, si para un desfile tenemos 30 modelos jóvenes igual te contratan dos 'silver' o dos 'curvy'", indica.

Asimismo, la directora de Globe destaca que ser modelo 'senior' es también un aliciente para que esas personas se cuiden. "Están en contacto con los mejores estilistas, peluqueros, maquilladores... Si tú estás contento con tu imagen, también refuerza tu autoestima. No es algo superficial. Es una experiencia muy bonita y las personas que tenemos desde hace años nos lo dicen", señala.

"Los perfiles de modelos deberían englobar a todo el mundo"

Mientras, en opinión de Miguel Ángel Ochoa debería ser una normalidad ver modelos mayores tanto en las pasarelas como en publicidad. "Los perfiles deberían englobar a todo el mundo: a jóvenes y mayores, a los más guapos y los más feos, a gordos y delgados... Todos somos clientes", concluye.