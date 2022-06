Estas son las piscinas municipales de Zaragoza con menos usos diarios

La apertura de las piscinas municipales en Zaragoza llega en el momento justo. El episodio de calor extremo de finales de mayo, con temperaturas de récord para la fecha, también hubiera sido una buena ocasión, pero adelantar tanto la logística resultaba imposible y el comienzo de la temporada llega este sábado 11 de junio, con las 23 instalaciones listas para empezar a recibir a los bañistas. Este fin de semana, el bochorno que prometía la ola de calor ‘Alex’ parece quedar algo matizado por el cierzo, pero se esperan igualmente temperaturas inusuales para este momento del año, cuando aún es técnicamente primavera: AEMET hablaba hace unos días de la posibilidad de que se alcancen y superen los 40 grados de máxima este domingo y lunes; la sensación térmica dependerá sobre todo de la fuerza del viento que llega del Moncayo, bastante importante este miércoles y jueves.

Las cifras de referencia más fiables para saber el número de usos de las piscinas municipales de Zaragoza son de 2019, ya que la temporada 2020 empezó un mes tarde por el final del confinamiento y la adecuación de aforos; en 2021 también hubo limitaciones de accesos, que ya no existen en la actualidad. No son pocos los usuarios que prefieren las piscinas menos concurridas, aunque suponga sacar el coche o hacer un desplazamiento largo en transporte urbano, así que no está de más saber cuáles son las menos frecuentadas.

En 2019 hubo 93 jornadas de apertura media, que fueron 100 en Actur, La Granja y Delicias (estuvieron una semana más) y las tablas sitúan a la de San Gregorio como la menos concurrida, con un total de 13.774 usuarios, lo que da una media aproximada de 148 personas al día. Muy cerca de esa cifra aparecen Garrapinillos, con 14.249, Movera con 14.684 o Peñaflor con 14.736. Entre 20.000 y 30.000 usuarios totales aparecían varias más: Oliver (22.838), Casetas (23.115), Monzalbarba (23.756), San Juan de Mozarrifar (24.238) y La Cartuja (28.872).

Hace tres años pasaron de 30.000 las piscinas de Miralbueno y Santa Isabel, y superaron los 40.000 usos en La Jota (40.346), Torrero (44.508) o Palacio de los Deportes o ‘Huevo’ (46.814), con Valdefierro pasando ya de 50.000 (50.288).

Con más de 60.000 están el CDM Gran Vía, Ciudad Jardín y Salduba, y superando ya los 70.000 figuran el Alberto Maestro, Delicias y Actur, con el récord absoluto para La Granja: 112.138 personas, lo que arroja una media diaria de 1.121 entradas en ese 2019. Obviamente, hay que tener en cuenta las dimensiones de cada instalación para poder apreciar de manera más fiel los niveles de saturación de usuarios, y contar con la seguridad de que nunca se va a superar el aforo legalmente permitido.

Listado de las piscinas municipales de Zaragoza y su utilización en 2019

C.D.M. A.MAESTRO con 73.407 usos

con 73.407 usos C.D.M. ACTUR con 79.824

con 79.824 C.D.M. C. JARDIN con 66.254

con 66.254 C.D.M. CASETAS con 23.115

con 23.115 C.D.M. DELICIAS con 73.270

con 73.270 C.D.M. GARRAPINILLOS con 14.249

con 14.249 C.D.M. GRAN VIA en 2018 tuvo 60.000 usos (permaneció cerrado en 2019 por obras)

en 2018 tuvo 60.000 usos (permaneció cerrado en 2019 por obras) C.D.M. LA CARTUJA con 28.872

con 28.872 C.D.M. LA GRANJA con 112.138

con 112.138 C.D.M. LA JOTA con 40.346

con 40.346 C.D.M. MIRALBUENO con 31.452

con 31.452 C.D.M. MONZALBARBA con 23.756

con 23.756 C.D.M. MOVERA con 14.684

con 14.684 C.D.M. OLIVER con 22.838

con 22.838 PALACIO DEPORTES con 46.814

con 46.814 C.D.M. PEÑAFLOR con 14.736

con 14.736 C.D.M. S. GREGORIO con 13.774

con 13.774 C.D.M. S. JUAN MOZ. con 24.238

con 24.238 C.D.M. SALDUBA con 67.908

con 67.908 C.D.M. STA.ISABEL con 32.829

con 32.829 C.D.M. TORRERO con 44.508

con 44.508 C.D.M. VALDEFIERRO con 50.288

