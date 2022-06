¿Qué les pasa a las puertas del tranvía de Zaragoza?

Los usuarios del tranvía de Zaragoza están algo confusos. Desde hace unos días ha recuperado una de sus características de la que se prescindió hace dos años y que habían olvidado muchos zaragozanos.

Con la irrupción de la pandemia de la covid-19 en 2020, se tomaron medidas excepcionales con la finalidad de proteger a la población ante el virus. Principalmente se aplicaron en los espacios cerrados con una alta concentración de personas como es el caso del transporte público.

Una de las medidas aplicadas consistía en que las puertas de acceso al convoy funcionaban de forma automática, de tal manera que los usuarios no tuvieran que pulsar el botón para salir o entrar, que miles de personas ya habían utilizado antes. Otras propuestas del Ayuntamiento de Zaragoza fueron concienciar a los usuarios del transporte público de la ciudad a viajar en silencio para evitar la propagación de aerosoles, así como el uso del gel ubicado en las puertas.

Desde hace unas semanas, se ha eliminado una de estas medidas. De nuevo, es necesario utilizar el pulsador para abrir sus puertas algo que ha desconcertado a algunos usuarios.

Pasajeros esperando unos segundos con incertidumbre a las puertas del tranvía o incluso abandonando la parada es una de las escenas más comunes de estos días. Carlos Beltrán es uno de los zaragozanos a los que le ha sorprendido este cambio: "Casi me salto la parada donde tenía que bajar. No tenía ni idea". Aunque otros no habían apreciado este cambio, como Irene Coque, usuaria habitual de este transporte: "Por costumbre siempre le he dado al botón. No me había dado ni cuenta".

Dos usuarias esperando en las puertas del tranvía. N.A.

La razón de retomar el uso de los pulsadores es, principalmente, las altas temperaturas en la capital aragonesa de las últimas semanas, además de una situación sanitaria estable. El no abrir las puertas en todas las paradas de la ciudad sino únicamente en las necesarias por los usuarios permite conservar una temperatura temperatura óptima dentro del convoy, explican desde el Consistorio.

Por otro lado, siguen manteniéndose medidas para proteger a la población de los contagios. Además de ser obligatorio el uso de mascarilla en su interior y mantener las ventanas abiertas, todas los asideros, pulsadores y máquinas expendedoras de billetes en su interior están rociadas con el producto Nanoflex que protege las superficies contra todas las variantes del coronavirus, además de tener también efectos bactericidas y contra otros microbios.