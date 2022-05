¿Cuánto cuesta encender el aire acondicionado? ¿Y el ventilador?

'Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo'. Suele cumplir este refrán con su significado, pero no siempre. No hay más que echar la vista atrás y recordar que un anticiclón dejó a mitad de mayo en toda la península máximas de 40 grados centígrados, temperaturas propias del mes de julio que más de uno sobrellevó en su casa con la ayuda de un ventilador o incluso encendiendo el aire acondicionado.

A la espera de ver en qué se traducen estos gestos en la factura de la luz -este martes el megavatio hora se pagará en el momento más caro a 247,77 euros, y a 180,18 euros en el más barato-, la pregunta es: ¿cuánto menos hay que pagar por el uso del ventilador frente al del aire acondicionado?

"El consumo de un ventilador es muy variable, depende de la potencia. Los hay desde 25 vatios (W) a modelos más complejos con 90 W de consumo eléctrico. En cuanto al gasto del aire acondicionado, este ha de calcularse en función de la energía de entrada, es decir, de la electricidad necesaria para hacerlo funcionar, indicada, en vatios, en la ficha técnica del aparato", explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "En estos aparatos también se habla de potencia térmica, esto es, de su capacidad para, en este caso, enfriar. Ambas están relacionadas y hay que tenerlas en cuenta para estimar el consumo", apuntan las mismas fuentes.

"Teniendo en cuenta que en las facturas de la luz el consumo se mide en kilovatios por hora (kwh), para controlar el coste habrá que dividir la potencia eléctrica por 1.000: así el consumo del aire acondicionado durante una hora oscilará entre un mínimo de 0,5 kwh y un máximo de 1,5 kwh", dicen desde la OCU.

"El coste de la electricidad es variable, pero tomando como base los altos precios registrados los últimos meses, podemos asumir que cada kw/h cuesta 0,30 euros. Por tanto, y teniendo siempre como referencia la potencia de cada aparato, un hora de funcionamiento supone 0,30 euros. Durante un mes esta cantidad asciende a 36 euros si el electrodoméstico está encendido durante 4 horas al día", calculan desde la OCU, entidad que recuerda que estas cifras son "solo estimaciones, porque en el gasto total incluyen muchas variables: desde la eficiencia del aparato a las propias condiciones del entorno".

En el caso del ventilador, tomando como referencia uno de 50W, el consumo por hora durante 60 minutos sería 0,015 euros -que es el resultado de multiplicar 0,05 kwh por 0,30 euros el kwh-. Así, durante el un mes el coste ascendería a menos de dos euros si estuviera encendido durante cuatro horas al día", concluyen desde la OCU.