¿Por qué en el paseo de la Constitución el límite de velocidad es de 50km/h en sentido entrada y 30 km/h en el de salida?

El límite de velocidad en núcleos urbanos es de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, de 30 km/h en las calles de único carril por sentido de circulación (casi el 70% de las existente en Zaragoza) y de 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido. La teoría, que fue aprobada el año pasado a nivel nacional aunque la capital aragonesa ya contaba con calles a 30 km/h desde hace más de diez años, está clara. Sin embargo, en la práctica, hay una vía especialmente concurrida de Zaragoza donde no se cumplen estos parámetros.

El paseo de la Constitución, por donde pasan alrededor de 20.000 coches diarios (entre la avenida de entrada a la ciudad y la de salida) es un lugar que los vecinos califican de “conflictivo”. Resulta paradójico que el límite de velocidad para acceder a la plaza Paraíso sea de 50km/h, siendo que sólo hay un carril para vehículos privados y otro de uso exclusivo para autobús y, sin embargo, en el sentido contrario, donde hay dos carriles para todos los vehículos, el límite sea de 30km/h.

“Yo he tachado definitivamente el paseo de la Constitución del mapa, y eso que vivo por aquí. No voy a pasar más porque me han multado dos veces por ir a poco más de 30 kilómetros por hora. Es una avenida que está muy mal hecha”, denuncia Alejandro Gracia, vecino de la zona. Miguel Cubero, un zaragozano que paseaba este lunes por esta misma calle, considera que es “una vergüenza los límites de velocidad”. “A mí que me expliquen qué sentido tiene poner dos límites de velocidad distintos en una avenida que es igual de subida que de bajada. A mí por ir a 51km/h me multaron hace poco con la falta grave, lo que me supuso dos puntos y 300 euros”, denuncia.

Para Marcelino Lorenzo, que vive en el número 15 del paseo de la Constitución, tendría que unificarse los límites de velocidad. “Para mi parecer es mejor que pongan todo a 30km/h porque por aquí pasan bicicletas y hay mucho movimiento por lo que creo que sería mejor para la circulación”, sostuvo.

El Ayuntamiento de Zaragoza explica que se han realizado informes técnicos para determinar las necesidades de cada vía. De tal manera que, según explican, la vía de entrada, donde se puede circular a 50km/h a pesar de que solo existe un carril para vehículos privados y otro para taxi y autobús, tiene ese límite para “no perjudicar el servicio de transporte público”. Defienden que la DGT dejó la potestad a los ayuntamientos para decidir los límites de velocidad (siempre hasta 50 km/h) según las necesidades del tráfico. Desde el Consistorio sostienen que es una cuestión que se ha tenido en cuenta en varias vías de la ciudad

Respecto a la vía de sentido contrario, el Ayuntamiento explica que se tomó la decisión de poner el límite a 30 km/h a pesar de que hay dos carriles para todos los vehículos por “seguridad vial”. Consideran que es una zona donde tanto bicicletas como vehículos pueden coger más velocidad de lo deseado ya que hay una cuesta de bajada. Con esa medida, argumentan, el objetivo es evitar accidentes de tráfico.

Entre los vecinos, los límites de velocidad no son la única queja. “Para entrar y salir al garaje es una odisea. Tenemos solo 10 metros para cambiarnos al carril de los buses y en muchas ocasiones paramos la circulación. Para salir, tenemos que utilizar el carril del bus con el peligro de que nos multen por usarlo, porque en teoría no se puede”, denuncia Marcelino Lorenzo.

Otro foco de problemas, se encuentra, según los vecinos, en el tramo que solo pueden utilizar los vehículos que van a acceder al parking privado de plaza Aragón (la zona que sigue a la calle Arquitecto Yarza). “Esa zona la utiliza todo el mundo. La señalización no es lo suficientemente vistosa. Cuando se pone ahí la Policía, se cansan de multar. De cada diez vehículos que pasan, ocho no lo hacen correctamente”, señala Alejandro Gracia.

Zona que suscita quejas entre los vecinos de Constitución por la señalización. Se trata de la zona que une las dos avenidas y que muchos utilizan para hacer un cambio de sentido que está prohibido. Concretamente es la zona que sigue a la calle Arquitecto Yarza. HA

Una señal que despista a más de uno

En la calle Miguel Servet de Zaragoza hay una señal que lleva un tiempo despistando a más de uno. A pesar de que la vía es de un único carril, a la altura de la plaza Utrillas, hay una señal donde aparece que el límite es 50km/h. Según el Ayuntamiento, se trata de un error y en los próximos días quitarán dicha señal para evitar confusiones entre la población.

Señal situada en la calle de Miguel Servet, a la altura de la plaza Utrillas, donde se especifica que se puede circular a 50km/h. La señal se retirará pronto para evitar confusiones. HA

Respecto al resto de calles donde hay cuestiones excepcionales, el Ayuntamiento de Zaragoza especifica que se señalizarán durante los próximos meses para que los usuarios tengan claro dónde se circula a 50 km/h y dónde a 30km/h.