La 'startup' Nyxell gana Venture on the Road Zaragoza

Venture On The Road sigue su recorrido por las ciudades españolas en su quinta edición para buscar las mejores startups en fase 'seed' o semilla. El evento itinerante está organizado por SeedRocket, BStartup de Banco Sabadell, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma en esta edición como colaborador Google for Startups.

Tras su última parada en Murcia, el 'roadshow' se desplazó el pasado martes 17 de mayo hasta Zaragoza. En esta edición, el programa mantiene sus objetivos: buscar el mejor 'dealflow' de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase 'seed' de presentar su proyecto ante inversores y generar un networking de calidad.

Para llevarlo a cabo, Venture on the Road siempre se apoya de la experiencia y conocimiento del ecosistema local. En esta ocasión, Venture on the Road Zaragoza contó con la colaboración de una amplísima representación del ecosistema emprendedor de Zaragoza gracias a Nodrizatech, Init Digital, CIEM y T-ZIR.

La ganadora de esta edición en Venture on the Road Zaragoza ha sido Nyxell, que ya tiene un puesto asegurado en la final que se celebrará en el mes de junio en Madrid

Nyxell es una 'startup' que ha desarrollado una plataforma para facilitar a los locales el proceso de venta de entradas y, como consecuencia de ello, hacerlo también para los clientes. Su aplicación funciona como una taquilla virtual en la que se pueden encontrar distintas entradas a eventos.

En el acto también participó Juan Margenat, CEO y Cofundador de Marfeel y Business Angel. Durante su intervención, se centro en contar sus aprendizajes durante su trayectoria profesional y dio consejos basándose en su experiencia en los campos del emprendimiento y la inversión.

El ganador de la final del V Venture on the Road recibirá como premio asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a sus talleres y formaciones.

Además, el ganador final de esta V edición será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta 25.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform y el acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses.

Con esta última parada en Zaragoza, Venture on the Road termina su recorrido por las ciudades españolas. Uno de los objetivos principales del 'roadshow' es buscar talento y 'startups' prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos 'hubs' tecnológicos de referencia de España. Por eso, durante estos últimos meses, ha hecho varias paradas con anterioridad en las ciudades de Sevilla, Gijón, Vigo, Bilbao y Murcia.

Las seis 'startups' ganadoras de cada ciudad se enfrentarán en la gran final que se celebrará el 16 de junio en Madrid, donde una de ellas finalmente se proclamará ganadora de esta V edición de Venture on the Road.