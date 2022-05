¿Cabría el estadio Santiago Bernabéu en La Romareda de Zaragoza?

La respuesta es sí. El estadio Santiago Bernabéu, con sus 81.044 espectadores, cabría en el solar que en la actualidad ocupa el estadio de La Romareda. ¿Y en el Parking Norte? ¿Y en Valdespartera? La escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge ha hecho el ejercicio de colocar en las distintas ubicaciones propuestas varios estadios de España y Europa para ver si encajan. La mayoría sí lo hacen.

Romareda: algunos estadios caben y otros no

Varios estadios españoles en el solar de La Romareda. Universidad San Jorge

NOTICIAS RELACIONADAS Los expertos piden un estadio que no se limite al fútbol y avalan La Romareda y el Parking Norte

El solar de La Romareda dispone de 48.000 metros cuadrados. Es por tanto el espacio más reducido de los tres que está estudiando el Ayuntamiento de Zaragoza. El profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Jorge José Antonio Estepa cree que en su ubicación actual podría encajarse un estadio tan grande como, por ejemplo, el Santiago Bernabéu (81.044 espectadores). También San Mamés (53.289), el icono arquitectónico que visitó el alcalde, Jorge Azcón, pocos meses después de llegar al cargo. Pero un estadio como el Wanda Metropolitano (68.456) no entraría por sus grandes dimensiones y el Nou Camp (99.354 espectadores) iría muy justo. El estadio del Español (40.000) entra por los pelos y el Sánchez Pizjuan (43.883) se adaptaría sin problemas al espacio. "La Romareda es un buen solar pero implica contención. Lo vemos positivo porque la mejor arquitectura nace de las limitaciones", dice Santiago Elía, de la misma Universidad.

Cuatro estadios de Europa recolocados en La Romareda. Universidad San Jorge

NOTICIAS RELACIONADAS Estas son las doce ubicaciones previstas para el futuro estadio de fútbol de Zaragoza

Los estadios europeos irían más ajustados. El parque de Los Príncipes, con sus 47.929 espectadores y de gran recuerdo para la afición del Real Zaragoza por ser el coliseo en el que se ganó La Recopa, no acabaría de entrar. Tampoco Wembley y sus 90.000 personas de aforo, ni el Allianz Arena de Munich (75.024). Sí que encajaría mejor el Juventus Stadium de Turín (41.507), pero para el San Siro de Milán (80.018) haría falta calzador. El que mejor se adaptaría sería el clásico Old Trafford, la casa de los 76.000 'supporters' del Manchester United. "¿Cabe un estadio de cinco estrellas en La Romareda? Sí", comenta José Antonio Estepa.

Parking Norte: más espacio, peor geometría

Cuatro ejemplos de estadio en el Parking Norte. Universidad San Jorge

En los 148.000 metros cuadrados del Parking Norte caben tres Romaredas y media. No obstante, las peculiaridades de la parcela no dan mucho juego. "No implica que se pueda construir un estadio mucho más grande que La Romareda sino que facilitaría la construcción de un complejo con más de un edificio", dice Santiago Elía. En cualquier caso, cualquiera de los estadios cabría allí, incluso el Wanda Metropolitano.

Cuatro ejemplos de estadio en el Parking Norte. Universidad San Jorge

El estadio de Wembley, más grande incluso que el Wanda Metropolitano, es el que más dificultades tendría para encajar. Pero el resto se podrían levantar en la parcela del Parking Norte son ningún problema. Otra cosa es el margen que habría para instalaciones complementarias. Santiago Elía hace un aviso: "El Parking Norte se ha inundado, habría que tenerlo en cuenta".

Valdespartera: la parcela más sencilla

Cuatro ejemplos de estadios en Valdespartera Universidad San Jorge

NOTICIAS RELACIONADAS Los espejos de la futura Romareda

Según los arquitectos, la geometría de la parcela de Valdespartera (115.000 metros cuadrados) sería la ideal para construir un estadio. De los distintos estadios españoles, todos cabrían: Bernabéu, Camp Nou, Wanda Metropolitano, Nuevo San Mamés, Español, Sanchez Pijuán y Benito Villamarín. "Es de dimensiones más cuadradas, lo que se traduce en menores restricciones geométricas y dimensionales para el diseño en planta del edificio y, por tanto, del modelo a desarrollar", dicen los arquitectos de la Universidad San Jorge.

Cuatro ejemplos de estadios europeos en la parcela de Valdespartera. Universidad San Jorge

Si se analizan los estadios europeos, el de Wembley no encajaría en la parcela. Pero el resto entrarían sin problemas en el solar, situado en la confluencia de la autovía Mudéjar con la Z-40, en el extremo sur de la ciudad. Respecto a esta ubicación, los arquitectos avisan: "Hay que tener en cuenta el espacio urbano que deja a su alrededor para generar un espacio atractivo".