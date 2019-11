Un nuevo recinto manteniendo su actual ubicación. Ese es el punto de partida para el futuro estadio de La Romareda, un proyecto del que por el momento se sabe más bien poco. Sí ha trascendido que el coste final lo afrontará el Real Zaragoza mediante el abono de una aportación anual y un canon por su disfrute durante 75 temporadas. Así se acordó en el convenio que rubricó el mes pasado junto al Ayuntamiento de la capital aragonesa. Este último se encargará del diseño y de encontrar el modelo de financiación de los alrededor de 70 millones que se calcula se invertirá en las obras. Un desembolso con el que se modernizará una instalación municipal cuyo estado y tamaño actuales no solo lastran el crecimiento de la masa social del club, que ya no puede comercializar abonos y entradas de bajo coste por la sencilla razón de que no quedan asientos libres en las zonas más asequibles, sino que además impiden que la ciudad disfrute de un espacio en el que acoger eventos deportivos y culturales de calado. Lejos quedan las citas internacionales de la Selección (la última, ante Grecia, tuvo lugar en 2004, y los grandes conciertos, como los ofrecidos por Metallica (2004) o Michael Jackson (1996). Pese a su privilegiada ubicación entre Cataluña, País Vasco, Madrid y Comunidad Valenciana, Zaragoza lleva 23 años sin acoger una final de Copa del Rey. Los equipos de las citadas comunidades acumulan desde entonces abundantes participaciones en el partido decisivo del torneo, una oportunidad de la que la ciudad no se ha podido beneficiar como consecuencia de la falta de consenso.

A falta de conocer los pormenores del futuro proyecto, el planteamiento es que la venerable anciana pierda una a una sus tribunas y fondos y que al mismo tiempo se vayan levantando los nuevos hasta sumar unos 45.000 asientos. Reubicando a los aficionados afectados en cada momento se podrán seguir disputando partidos en el coliseo blanquillo. Varios equipos españoles han pasado o pasarán por el mismo trago, cada uno con sus particularidades, tanto en coste y financiación como en lo que a proyecto arquitectónico se refiere. Siete de esas iniciativas pueden servir de espejo a la futura Romareda.

Maximizar ingresos

Pero no solo la forma de afrontar las obras son aspectos en los que conviene fijarse. Los distintos clubes españoles que han metido la piqueta en sus hogares han aprovechado la coyuntura (o lo harán) para aumentar las vías de ingresos, sobre todo a través de la comercialización de palcos para empresas, el uso de espacios comerciales y hosteleros en los bajos de los recintos o el alquiler de salas para congresos. Otra vía es el ‘naming’, que consiste en renombrar el estadio con la marca comercial de una empresa a cambio de un buen pellizco. La Real Sociedad ingresará 10 millones tras llegar a un acuerdo por seis años con una aseguradora.