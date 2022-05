Ibai y Jordi Wild comentarán en junio el partido de los Youtubers de La Romareda

Este sábado 4 de junio, el fin de semana siguiente a la final de la Champions, a las 19.00 llega a La Romareda 'El Partidazo de Youtubers 2'.

"Nos vamos a Zaragoza, nos vamos a la Romareda", anuncia el creador del evento, el youtuber DjMaRiiO, que ya ha revelado algunos de los nombres más importantes que asistirán al partido. En esta ocasión el creador de contenido ha anunciado quiénes serán los comentaristas del partido, los casters. Estarán con los ojos puestos en La Romareda narrando el juego Ibai, Jordi Wild, Cristinini y Miguel Ángel Román.

Pero, ¿por qué en Zaragoza? "Como ya sabéis el Bernabéu está en obras y nos ha salido la opción de jugar en La Romareda, un pedazo de estadio que además está entre Madrid y Barcelona y tiene AVE", dice en un vídeo DjMaRiiO. "En 2019 hice 'El Partidazo Yoputubers 1', DjMaRiiO vs TheGrefg, en el Santiago Bernabéu. Avisamos con solo una semana de antelación y aun así vinieron 15.000 personas al estadio, y eso que en julio Madrid estaba medio vacío. Por culpa del confinamiento en 2020 y en 2021 no pude hacer el evento de los Youtubers. En 2022 se acabó la espera", señala en el vídeo promocional DjMaRiiO.

Sobre los detalles del partido, "a diferencia del que jugamos en Madrid, que fueron 60 minutos, este será un partido completo de 90 minutos".

El creador de contenido DjMaRiiO no lo ha confirmado, pero en el vídeo promocional del evento de Zaragoza insinúa que podrían llegar a estar Pedrerol, Ronaldinho y Messi. En una entrevista concedida para HERALDO, confirmó algunos nombres que participarán en el evento: "Nos gustaría que viniera también algún futbolista o exfutbolista. Van a venir un par bastante interesante de batalla de gallos. byViruZz, que es de Zaragoza, me ha dicho que va a estar con toda su familia. De Pokémon va a estar Folagor, Beniju de Clash Royale… Voy a intentar juntar todo lo que pueda. Que la gente no dude que cualquier youtuber que le guste, va a estar". "Iremos confirmando más nombres en vídeos y en directos durante este mes de mayo", aclara.

Se pueden comprar hasta seis entradas por persona y están a un precio de ocho euros. Aquí se pueden comprar las entradas. Los tickets también se podrán conseguir en taquilla el mismo día del partido. "Hay zonas del campo donde ya se están empezando a agotar", advierte el youtuber, "la zona de detrás de los banquillos ya está vendida".

Se espera que miles de aficionados, muchos de ellos jóvenes, asistan a las gradas de La Romareda para ver a sus ídolos en una jornada que aunará deporte y entretenimiento. En la primera edición de 'El Partidazo de Youtubers', el canal de DjMaRiiO reunió a una enorme comunidad. En total, superó los 7,7 millones de ‘views’ y alcanzó picos de 285.000 espectadores concurrentes. Unas cifras que confía superar en esta segunda entrega de Zaragoza.

El youtuber es un viejo conocido de La Romareda, donde ya estuvo en enero de 2020. Aquel día, en la previa del encuentro de Copa entre el Real Zaragoza y el Real Madrid, saltó al césped para presentar desde el centro del campo al jugador de Fifa Jaime Gravesen, que representaba al conjunto aragonés en la competición eLaLiga Santander.