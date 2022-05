FCC presenta la mejor oferta técnica para el contrato de limpieza de Zaragoza

El largo proceso para adjudicar el megacontrato de limpieza pública y recogida de residuos de Zaragoza está a punto de terminar. La mesa de contratación del Ayuntamiento dio cuenta este miércoles de los resultados de la valoración técnica y procedió a la apertura de sobres con las ofertas económicas presentadas por las empresas que pujan por encargarse de este servicio durante los próximos diez años. La actual adjudicataria, FCC, obtuvo la mejor puntuación en su propuesta de gestión y todas han planteado un precio similar, de poco más de 615 millones de euros, pero la adjudicación no se decidirá hasta tener en cuenta las mejoras que incluya cada compañía y las características medioambientales de sus vehículos.

Ya son solo tres las empresas que continúan en el proceso, ya que la UTE formada por Valoriza Servicios y Avintia ha sido excluida por no alcanzar el umbral mínimo de puntuación en la valoración técnica. Junto a estas, también se presentaron a la licitación Urbaser y CESPA, que han logrado unos resultados parecidos. En concreto, FCC ha obtenido 31,1 puntos sobre un máximo de 36 y la siguiente es Urbaser con casi seis menos (25,2). CESPA ha conseguido 24,8.

Para otorgar los puntos, los técnicos han valorado las distintas ofertas mediante juicios de valor, tanto cualitativa como cuantitativamente. Se ha tenido en cuenta el plan de organización presentado por cada empresa para los servicios de limpieza y de recogida y transporte de residuos, así como el conocimiento demostrado en cuestiones como las necesidades de la ciudad, el mantenimiento de los vehículos y la maquinaria o el plan de huella de carbono.

Más concretamente, se ha analizado el plan de implantación del refuerzo de limpieza en los puntos críticos de la ciudad, donde FCC ha obtenido 1,40 puntos sobre 2, entre otras cosas, por haber presentado un estudio previo de estas zonas delicadas, y el del refuerzo de la retirada de excrementos, donde se ha llevado 1,90 y ha propuesto también actividades para el control poblacional de las palomas. También se han tenido en cuenta, por ejemplo, las medidas contra la suciedad en el entorno de los contenedores y el desbordamiento, aunque en este caso fue la UTE la que se llevó una puntuación mayor.

Por puntuar

Con todo, la adjudicación no se llevará a cabo hasta que no concluya el análisis del resto de la documentación. Ahora los técnicos municipales deberán valorar las ofertas económicas presentadas y comprobar que no hay ninguna baja temeraria, que el Ayuntamiento cifró para este contrato en el 9%. En principio, ninguna supera esta barrera. En este apartado, que se puntuará con un máximo de 40 puntos, la oferta más barata ha resultado ser la de la empresa CESPA con 615,1 millones de euros, seguida de Urbaser con 615,2 millones. FCC ha presentado la más elevada, 615,4 millones, pero la diferencia es casi mínima por lo que las tres obtendrán aquí un resultado muy similar.

Igualmente, las mejoras aceptadas por cada compañía entre un listado de sugerencias de Servicios Públicos tendrán que pasar por una comisión de valoración. En este caso, podrán obtener hasta 14 puntos. Por último, los 10 restantes tienen que ver con la eficiencia energética de los vehículos. Una vez esté todo analizado se volverá a reunir la mesa de contratación para determinar el resultado final de la licitación.

La empresa que se haga con el contrato deberá encargarse de incorporar en toda la ciudad el contenedor marrón, que servirá para separar la basura orgánica del resto. También se reforzará el servicio en verano y durante los fines de semana, se renovarán 7.000 papeleras y se incorporará un sistemas de control, quejas y avisos.