Lola Ranera: "Hablar de la ubicación del estadio es empezar la casa por el tejado"

Fue la primera en retomar el debate del estadio tras la pandemia. ¿Por qué ahora rechaza plantear una ubicación?

Fuimos los primeros que dijimos que es necesario un nuevo campo porque una ciudad de primera necesita un campo de primera. Además, se abren oportunidades con el Mundial de 2030. Pero no estamos en el debate de la ubicación porque es una cuestión secundaria, la metodología no es la correcta. El PSOE siempre está a disposición del consenso pero lo que toca ahora es hablar de modelo de campo y de financiación, de si es municipal o no

¿No se puede acompasar?

Esta semana conocimos que los nuevos propietarios del club van a hacer en Miami un nuevo campo de fútbol. Estoy convencida de que al alcalde, ante esa posibilidad de inversión, no se le va a escapar. Tiene que hablar el club. Si no va a ser privado, hay que ver cómo se financia porque el Ayuntamiento no tiene capacidad para pagarlo con su presupuesto. Y también hay que hablar de si va a ser cultural, con otros espacios para eventos, abierto a la ciudad… hay que despejar muchas variables. Cuando tengamos esto claro, hablemos de ubicación.

Con ese planteamiento, ¿está la ciudad a tiempo de presentar un proyecto de cara al Mundial?

Por supuesto que sí. En 2023 hay que avanzar si Zaragoza se posiciona con un campo para 45.000 personas, de cuatro estrellas, que es lo que exige la FIFA. Ahora lo que toca es trabajar, dejar a un lado el debate político. Cuanto más hablamos, más nos distanciamos.

Ha pedido cinco mesas de trabajo. ¿Son una táctica dilatoria?

Al contrario, queremos hacer las cosas bien, tener la máxima información posible. Las mesas planteadas tienen todo el sentido: entidades financieras para conocer las posibilidades de captación de financiación privada; otras experiencias como San Mamés, Anoeta o Cornellá; los proyectos de Bofill, Lamela y Sicilia para ver si se pueden adaptar; los técnicos municipales; y los gestores culturales y de proyección exterior. No dilata, son uno o dos meses más y nos dará mejores datos para poder elegir el modelo de campo y el de financiación, y por tanto la ubicación.

¿Apoyaría un proyecto de nuevo estadio antes de las elecciones?

LLevamos tres años esperando este debate. Yo no le voy a solucionar el problema electoral a nadie, y menos al alcalde. Quiero abordar este asunto con sinceridad y honestidad. Lo hicimos en 2006 y el PP lo judicializó, y también en 2008. Buscamos el interés general, no pensamos en fechas electorales.

¿Ve posible el acuerdo?

El PSOE estamos a disposición de ese consenso, merece la pena intentarlo porque no podemos perder este tren. Pero el alcalde tiene que admitir que hay que hablar de modelo y de financiación antes que ubicación. Si no está empezando la casa por el tejado.

¿Suele ir al campo?

He ido tres o cuatro veces esta temporada con mis hijos, pero no soy socia.

Y como aficionada, ¿tiene una ubicación preferida?

No porque durante estos años hemos tenido varias fallidas. Hasta que no tenga toda la información es imposible saberlo.

¿Descarta como el resto de grupos municipales que se haga en suelos privados como San José?

No descarto nada, porque lo importante es el modelo y la financiación, y eso nos llevará a la ubicación.

Hasta ahora La Romareda va por delante del resto. ¿Qué ventajas e inconvenientes le ve?

Tiene una tradición en esta ciudad y tiene el mejor transporte que es el tranvía. Es curioso que otros partidos que lo han atacado lo destaquen ahora como algo positivo. Pero es más complejo usar el campo durante las obras. Además, no sería posible emplear esos suelos para la financiación.

¿De qué forma podría participar en el proyecto la DGA?

Siempre han pedido hablar del modelo sin mezclar política y fútbol y alcanzar un consenso previo en el Ayuntamiento.

¿Es el Parking Norte la mejor opción para incorporar a la DGA?

Eso lo tendrá que decir la DGA, porque son sus suelos, no sé si el Ayuntamiento les ha preguntado.

¿Cuál sería su modelo preferido si no pudiera contar con el club?

Habría analizar otras oportunidades. Por eso hemos pedido una mesa de experiencias, para que nos expliquen qué proyectos han hecho en otras ciudades. Son modelos interesantes, vamos a ver cómo se pueden combinar.

¿Prefiere un modelo público, privado o mixto?

A priori no defiendo una u otra. Me interesa conocer todos los modelos, todos tienen debilidades y fortalezas, hay que descubrir qué le interesa a la ciudad y qué puede abordar. No tiene nada que ver lo que se podía plantear en 2006 a lo de ahora. Cada momento exige adaptarse.