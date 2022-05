Serrano: "Que los suelos del Parking Norte sean de la DGA puede facilitar un acuerdo para el estadio"

Después de tres años sin acuerdo entre el Ayuntamiento y la DGA, ¿todavía es posible llegar a un consenso amplio?

Sí, tengo esperanza de que ese camino es posible. Hemos oído muchas veces al presidente de Aragón que se siente concernido para que Zaragoza tenga un campo de fútbol del nivel que se merece. Estoy convencido de que va a ayudar en ese camino.

Si no hay acuerdo, ¿PP-Cs impulsará el campo con los votos de Vox?

Siendo mi prioridad en este momento y del alcalde alcanzar el más amplio consenso posible, plantear otros escenarios va en contra de esa voluntad.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, invita a gobierno municipal a impulsar el proyecto solo con sus votos.

Discrepo con la posición del presidente del Gobierno, que no es consecuente con otras materias. El grupo de Cs en las Cortes es ejemplo. El presidente, cuando tiende la mano al grupo de Ciudadanos, llega a acuerdos. No entiendo por qué el presidente y el PSOE, en este caso concreto del campo de fútbol, va en contra de sus principios en otras materias.

"No podemos paralizar el proyecto y llegar tarde a la candidatura del Mundial esperando que el único grupo que no se ha posicionado sobre el campo se posicione"

Apuesta por La Romareda como primera ubicación. ¿Por qué?

Es lo que ha sido la primera opción de ZEC, Vox, Cs y PP. Hay un amplio consenso. A los ciudadanos no le cueste un euro más la movilidad, está en el centro de la ciudad, permite que la explotación sea más sencilla... La ubicación actual tiene muchas ventajas, pero si el consenso se puede alcanzar en torno a otra ubicación no cerramos esa posibilidad.

Plantean también Valdespartera y Parking Norte.

Ante la realidad de que hay un grupo que ha dado la espalda a señalar una ubicación [el PSOE], hemos puesto otras para que no estén las cosas cerradas. Voluntad siempre permanente de consenso. Pero esto tiene unos plazos. Lo que no podemos hacer es paralizar el proyecto y llegar tarde a una candidatura esperando eternamente que el único grupo municipal que no se ha posicionado se posicione.

¿Cree que hay tacticismo electoral en el PSOE?

Creo que hay mucho de eso de eso. El PSOE no puede remar contracorriente y anteponer esos intereses electorales. El campo de fútbol es una necesidad en la ciudad. Y en menos de 6 meses hay que presentarse a una candidatura para ser sede del Mundial. Como gobierno creo que todos los grupos tenemos la obligación de que Zaragoza esté en esa candidatura.

El PSOE acusa a PP-Cs de no aclarar el modelo de estadio y cómo se pagará. ¿Cuál es su propuesta?

No es verdad. Es que yo he oído hablar al presidente de Aragón sobre el modelo de gestión de San Mamés, porque este gobierno puso encima de la mesa ese modelo: instituciones, el club, colaboración público-privada. Falta por concretar porque necesitamos conocer la opinión del Gobierno de Aragón.

¿Y en no hay tacticismo electoral en la urgencia de PP-Cs

Podemos demostrar con hechos que nuestra prioridad desde que llegamos al gobierno ha sido el consenso. Plantemos una modificación del PGOU para financiar un nuevo campo que supeditamos a que tuviese el apoyo del Gobierno de Aragón. Después llegó una pandemia que hizo que tuviésemos otras urgencias. Pero cuando este tema ha vuelto a ser necesario volver a sacarlo, hemos seguido en la dinámica del consenso. Y con hechos hemos demostrado que no estamos hablando de electoralismo, sino de cumplir promesas electorales. Todos los grupos municipales, empezando por el PSOE, nos presentamos a las elecciones prometiendo un nuevo campo.

"Quiero que todos los que tenemos que aportar estemos cómodos y para mí es muy importante que el Gobierno de Aragón lo esté"

Que los suelos del Parking Norte sean de la DGA, ¿facilita un acuerdo o lo dificulta?

Bueno, yo creo que puede facilitar un acuerdo. Escucharemos con el máximo interés al Gobierno de Aragón cuando venga aquí a contarnos su idea. La sociedad deportiva Huesca ha hecho una ciudad deportiva sobre suelos de la DGA. Quiero que todos los que tenemos que aportar estemos cómodos y para mí es muy importante que el Gobierno de Aragón lo esté.

En el caso de que haya traslado al final, ¿cuál sería el destino de los suelos de la Romareda?

Habría que modificar el plan general para reurbanizar el entorno y además se estudiaría generar suelo residencial para que el ayuntamiento pudiera obtener recursos para su aportación a la construcción del campo.

¿Cuál debería ser la participación del club en la operación?

Acaba de llegar una nueva propiedad, pero no hemos hablado del campo de fútbol. Están aterrizando, tienen que conocer la situación de la sociedad y a partir de ahí tomarán una posición.

¿Y el escenario de que el club pague el estadio es posible?

Siempre hemos hablado de que el campo fuera municipal. Si tuviese la ciudad la inmensa fortuna de que alguien viniera con 120 o 130 millones para hacer un equipamiento deportivo de primer nivel, privado, tendríamos que volver a hablar los grupos. Me temo que ese escenario no se va a producir, pero ojalá se produjera.

¿Cuáles son sus plazos y cómo quieren dejar el proyecto cuando lleguen las elecciones?

Antes de agosto, tenemos que tener definidas todas estas cuestiones porque si no el 1 de septiembre no podremos tener encima de la mesa un proyecto que presentar en la Federación Española de Fútbol diciendo que Zaragoza quiere ser sede de un Mundial de Fútbol. Todos somos conscientes de que un nuevo campo de fútbol ha iniciado un proceso que no se va a detener. Pero vamos a apelar al consenso hasta el último minuto, pero el objetivo es que el objetivo es que Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol. Ese fin último no se puede ver perjudicado.