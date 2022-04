Detenido un menor en el Arrabal por conducir una moto robada sin carné

El conductor de un ciclomotor, C. A. C. y de 17 años, ha sido detenido por los presuntos delitos de conducción careciendo de permiso, por no haberlo obtenido nunca, y otro de hurto de uso de ciclomotor, tal y como ha informado este sábado la Policía Local de Zaragoza. Además, otro menor que iba con él también ha sido arrestado.

El arresto ha tenido lugar esta madrugada, sobre las 3.15, en la calle de Camino de los Molinos, en el barrio del Rabal. El conductor no portaba casco de protección y ha quedado en libertad bajo la custodia de sus progenitores a la espera de personarse en Fiscalía de menores, cuando sea requerido para ello.

El ciclomotor estaba ocupado por otro menor, P. S. C, y de 15 años, que también ha sido detenido en relación al presunto delito de hurto de uso del ciclomotor. Este joven, que tampoco hacía uso casco de protección, ha quedado en libertad bajo la custodia de su responsable. Al igual de el otro menor, está a la espera de personarse en Fiscalía de menores. Y el vehículo ha sido inmovilizado, quedando a disposición de