El comité de las instalaciones deportivas de Zaragoza y PP-Cs acercan posturas

Soplan vientos de cambio en las instalaciones deportivas de Zaragoza. Tras un mes de huelga en el servicio por el déficit de personal, parece que el comité y el gobierno municipal están cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo. Tanto es así que, tras la reunión que han mantenido este jueves en el Ayuntamiento, los representantes sindicales, pese a que no han desconvocado los paros, han instado a la plantilla a no secundarlos este fin de semana a la espera de facilitar así las negociaciones y llegar próximamente a un entendimiento. Ambas partes han vuelto a citarse el próximo martes para seguir trabajando en la resolución del conflicto.

La huelga, que se ha llevado a cabo los últimos cinco sábados y domingos y que ha supuesto el cierre de instalaciones y la cancelación de citas deportivas, viene motivada por el déficit de personal. Sobre una plantilla de 223 trabajadores, el comité denuncia que hay 19 vacantes, lo que, según aseguran, no permite prestar un adecuado servicio y además complica la conciliación. En las últimas semanas, PP-Cs ha ido presentando varias ofertas, pero todas han sido rechazadas por considerarlas "insuficientes". Hasta ahora, porque este jueves desde el comité han asegurado que se ha logrado "acercar alguna postura" y que el clima de las conversaciones ha sido "bueno".

"Todavía queda algún fleco que no nos gusta pero intentaremos llegar a un punto en común", han explicado fuentes del comité, que han añadido que en aras de que la negociación sea más "cómoda" invitan a la plantilla a no secundar la huelga. "Las posturas no están lejanas", han asegurado. "Hemos consensuado continuar trabajando la próxima semana para poder cerrar un documento que facilite la resolución del conflicto y que la plantilla pueda votar. Celebramos el cambio de actitud del equipo de gobierno, pero quedan apartados que mejorar del documento que nos han presentado", han resumido.

Por parte de la coalición PP-Cs también han celebrado los "avances" y se han mostrado "optimistas acerca de la pronta resolución del conflicto".