La previsión del tiempo alienta a los cofrades de Zaragoza, que tomarán la decisión de salir a última hora

"Justo a la hora que salimos se abre una ventana de cielo despejado, confiamos que así sea". En esa frase de Óscar Simón, de la hermandad de Cristo Despojado de las Vestiduras y Compasión de Nuestra Señora y se cobijan con esperanza todas las cofradías que procesionan este Martes Santo por las calles de Zaragoza. La alentadora previsión procede del contacto continuo con el Aeropuerto de Zaragoza, la Base Aérea, Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y pendientes de todas las páginas web de previsión meteorológica.

Según la Aemet, a partir de las 15.00 cesa la lluvia. Nubes altas, poco nuboso y despejado son los pronósticos que dan. Al filo de las 00.00, la agencia prevé que el cielo esté cubierto. No obstante, la probabilidad de lluvia la mantiene en el 65%. La temperatura oscilará entre los 17 grados de las 18.00 y los 14 de las 00.00

"El plan A, de salir, cada vez es más claro porque la previsión es buena desde las 18.00 hasta la madrugada", señala Pedro Cía, hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, que este marte realiza el traslado del Cristo del Refugio desde la calle de Crespo y Agüero hasta la iglesia de San Cayetano. Tienen previsto cerrar en torno a las 23.00. "Si empieza a llover, iremos ligeros y tenemos preparado un plástico para cubrir la talla", añade. En caso de que no se pueda procesionar, el plan es trasladarlo el Miércoles Santo en un vehículo, como señala el documento de 1941 sobre la cesión del Cristo para salir.

"La decisión final la tomaremos a las 19.00", señala Joaquín Albareda, hermano mayor del Descendimiento, que este martes regresan a las calles con la procesión de las Lágrimas. Barajan varias opciones. "Estamos en contacto con la comisión de recorridos de la Junta Coordinadora para ver si podemos llegar antes a San Cayetano, otra alternativa es bajar y dejar la Virgen en Santa Engracia, que nos ha dado permiso, no hacer las predicaciones...", enumera Albareda. En cualquier caso, recuerda que la probabilidad de lluvia es alta y que en caso de suspenderla se predicarán las Lágrimas en el interior del colegio de los Jesuitas.

En la iglesia del Portillo también tienen preparado. "A las 20.00 tenemos la misa y a las 21.15 esperamos salir, en principio. Depende de cómo esté el cielo, después de la misa nos reuniremos la junta de la cofradía y decidiremos si se sale o no. Todo dependerá de lo que pase esta tarde", explica Jesús María Celma, hermano mayor de la cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto.

Si la llovizna es débil, saldrán con los pasos que se puedan cubrir. Por ejemplo, la Virgen –con un manto de varios metros- es complicado taparla. En caso de que llueva, ya tienen preparado el plan alternativo: trasladarán los pasos el Jueves Santo por la tarde a las 19.15, en una procesión con el mismo recorrido que el del Martes Santo. Celma insiste que será después de la misa, justo antes de la procesión, cuando se tome la decisión definitiva.

De San Juan de los Panetes espera salir la hermandad de Cristo Despojado. "La decisión la tomaremos a las 19.15 o 19.30, pero la idea en principio es salir, aunque da respeto", contesta Óscar Simón, hermano mayor, que señala que también están en continuo contacto con el aeropuerto. La novedad de esta primera salida, como gesto de agradecimiento, es que sacan al Cristo en lugar de la Cruz desnuda que acostumbraban los martes santos.

Ellos procesionarán por el entorno de la plaza de la Seo, como la cofradía de la Crucifixión. En su caso, tienen que trasladar a la Virgen hasta la parroquia de Jesús Maestro y dejarla a la intemperie, ya que el techo de la nueva iglesia no permite cobijarla bajo techo. "Estamos barajando si la llevamos o no, todo dependerá de la situación a las 16.00, que será cuando la tenemos que bajar", responde Mariángeles Langoyo, hermana mayor de la cofradía. Eso sí, se suspendería el acto de la plaza de la Seo, "puesto que no tiene sentido sin la Virgen". En caso de que la precipitación impida este traslado, procesionarán con los atributos, la sección de tambores y con el Cristo, una nueva talla que portarán a hombros. "La suspensión será solo si caen chuzos de punta", concreta.

"Hay muchas ganas de salir"

Los cofrades de la Institución de la Sagrada Eucaristía tienen previsto procesionar por el entorno del Perpetuo Socorro. Desde esta iglesia, que es su sede, saldrá a las 21.00, pasando por la avenida de Goya, Arzobispo Domenech, Lagasca o Gil de Jasa. Este recorrido les permite estar cerca de "casa" en caso de que comience a llover una vez en la calle. En caso de precipitación también tienen plan B, que será realizar las estaciones del viacrucis en el interior del templo. No obstante, "a partir de las 19.00 parece que va a mejor", confía Miguel Ángel Lasarte, hermano mayor de la cofradía de la Eucaristía. "Hay muchas ganas de salir", incide, ya que la procesión de este Martes Santo es la primera desde hace dos años en blanco.