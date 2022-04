El PSOE denuncia el "abandono" de PP-Cs al servicio Bizi

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este martes el "abandono" por parte del gobierno de PP-Cs del servicio Bizi ya que, según los socialistas, apuesta "por lo privado" y opta por "dejarlo morir". La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en una de las estaciones de Bizi de la capital aragonesa, donde ha defendido que los servicios privados de bicicleta cuestan a los usuarios "diez veces más" que el público.

"Denunciamos el abandono del gobierno del PP, Cs y Vox del servicio de Bizi Zaragoza", ha enfatizado Ranera, quien ha considerado que la bajada de usuarios se debe a que "políticamente no ha habido un interés" por apostar por este modelo por parte del gobierno de la ciudad. De hecho, ha recordado que fue el PP el que "paralizó en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) el emplazamiento de nuevas bicicletas", algo que, ha destacado, "costó a la ciudad 300.000 euros".

También ha vinculado esta caída del servicio con "la no puesta en marcha" de carriles bici por parte de la actual corporación, que ha apostado por "la pacificación, bajar las bicicletas a la calzada, y eso no está funcionando" ya que, según Ranera, los ciudadanos tienen "miedo a compartir el espacio con el coche".

Este descenso de usuarios, en definitiva, sucede, según la edil, "porque no hay voluntad, porque no hay carriles bici, porque no hay una apuesta por las nuevas tecnologías y porque no se prioriza el servicio público del Bizi frente al servicio privado".

De hecho, Ranera ha avanzado que desde su grupo presentarán una moción para defender este modelo público, para realizar un estudio sobre la introducción de nuevas tecnologías y fórmulas de explotación del servicio, "como están haciendo otras ciudades", y para garantizar "un nuevo pliego para el año 2023", cuando concluye el actual, que permita emplazar estas bicicletas "en todos los barrios".

En defensa del Bizi, ha alegado que la prestación del servicio "cuesta cero euros" y el ciudadano debe aportar anualmente 36,93 euros por ser socio, y ha apostado por la convivencia de este modelo con el tranvía, el autobús "y, por supuesto, también con fórmulas privadas, que han venido para quedarse".

Sobre las actuales bicicletas del servicio, ha señalado que son un modelo del año 2007 y que en cualquier otra ciudad del país que apuesta por esta modalidad "las nuevas tecnologías se han implementado" con la bici eléctrica o la compartida. "Hay que darle una vuelta a las nuevas bicis", ha destacado, a lo que ha añadido que, en la actual situación "no hay voluntad ni hay interés" porque la corporación municipal "lo único que está dejando es languidecer este proyecto".