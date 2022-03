El ‘poli-dron’ de Utebo caza a sus primeros ladrones ¡Y de noche!

La Policía Local de Utebo cuenta desde hace unos meses con su propio dron, aparato que han aprendido a pilotar cinco de sus agentes y que se había utilizado hasta ahora para medir aforos de tráfico, impedir el cultivo ilegal de marihuana en huertos o zonas agrícolas o hacer inspecciones urbanísticas. Sin embargo, el ‘poli-dron’ demostró ayer que también está capacitado para cazar delincuentes. Tanto de día, como de noche. De hecho, gracias a su cámara térmica, la Guardia Civil logró echar el guante a los dos jóvenes que acababan de desvalijar un céntrico bar de madrugada.

El robo se produjo sobre las 4.00 en un conocido establecimiento de la avenida de Puerto Rico, uno de los principales accesos al municipio. La alarma puso en alerta al dueño del bar, pero cuando llegó al local ya era tarde. Los delincuentes se habían marchado llevándose consigo la caja registradora. Dos patrullas de la Benemérita peinaron la zona para intentar localizarlos, pero la primera búsqueda no dio resultado.

Se da la circunstancia de que muy cerca del lugar del suceso hay un extenso descampado con gran cantidad de matorrales. De ahí que la Policía Local propusiera echar a volar a su dron por si los ladrones se habían ocultado entre la maleza. Y a los agentes no les falló la intuición, ya que en cuestión de diez minutos el aparato había localizado el escondrijo de uno de los asaltantes. Al parecer, optaron por separarse para tener más opciones de escapar. Pero no les sirvió de nada, porque no contaban con la presencia del ‘poli-dron’, que tardó apenas otro cuarto de hora en dar con el segundo ladrón.

La Guardia Civil peinó después la zona y logró localizar también la caja registradora que se habían llevado del bar. Si les había dado tiempo a vaciarla es algo que por ahora se ignora. Por el momento, solo la Policía Local de Utebo y la Zuera cuentan con drones para combatir el crimen.