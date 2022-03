Una velada de citas a ciegas arrasa en un restaurante zaragozano

En un momento en el que las redes sociales y las nuevas tecnologías se han convertido en prácticamente la única alternativa para encontrar a una ‘media naranja’, sobre todo tras la llegada de la pandemia, la taberna zaragozana A Flama Actur apuesta por potenciar los encuentros reales y las citas cara a cara, eso sí, sin saber necesariamente con quién te ibas a encontrar.

Bajo el nombre de ‘A Flama Dates’, los dueños del establecimiento ofrecían tres alternativas. Cita 100% a ciegas -tras rellenar un test de compatibilidad-; invitación a tu amor platónico -también denominado ‘crush’ entre los jóvenes- sin que éste supiera quién le había citado o, simplemente, invitar a esa persona tan especial para recordarle lo importante que es, en forma de cena. “Hemos tenido parejas de todo tipo y hasta un grupo de nueve personas que no se conocían entre sí y quedaron para hacer amigos en un contexto diferente”, asegura Cristina Sancho, una de las dueñas de A Flama.

Alberto Rodríguez ejerció como maestro de ceremonias. Mireia Soler

El local zaragozano, ubicado en la calle Gabriel Celaya del Actur, abrió sus puertas en mayo de 2021, en plena pandemia. “Decidimos buscar una actividad para darnos a conocer un poco en el barrio”, explica. Además, la idea de crear una velada de citas surgió de una manera muy natural y curiosa.

“Teníamos una mesa en el local de la Magdalena en la que siempre se morían todas las plantas y nos dimos cuenta que muchas parejas habían cortado allí. De hecho, la comenzamos a llamar la mesa de romper”, rememora. Siguiendo en su línea habitual de interacción con sus seguidores y clientes habituales en las redes sociales, decidieron preguntar si alguna vez les habían roto el corazón en un bar: “Para nuestra sorpresa, destacaron las historias de quienes habían vivido primeras citas y nuevos comienzos, sobre todo en nuestro local”. Así, decidieron darle la vuelta a esta realidad y generar un encuentro en torno al amor.

La presenadora Silvia Cebolla condujo la noche. MIREIA SOLER CENTENO

Con uno de los miembros de A Flama, Alberto Rodríguez y la presentadora Silvia Cebolla como maestros de ceremonias -nada que envidiar a Carlos Sobera- la velada tenía lugar este miércoles, 23 de marzo, en dos pases, uno a las 20.00 y otro a las 21.30. “Han participado más de 100 personas y otras tantas se han quedado fuera. Irremediablemente tendrá que haber una segunda edición”, admite Cristina.

El modus operandi era sencillo. Así fue al menos para Álvaro Torrecillas (29) y Paula Monserrat (23). Él, profesor de matemáticas de Sástago. Ella, estudiante de ingeniería zaragozana. ¿El resultado de su cita a ciegas?: “Se ha hecho muy corto. Ahora nos iremos a tomar algo a otro lado”. Y es que si hay algo en lo que coinciden la mayoría de los entrevistados es que, en un mundo en el que todo ocurre al otro lado de una pantalla, tiene que haber algo más. “Me apuntaron mis hermanas sin avisarme, pero me lo he pasado muy bien, me ha parecido una manera muy original de conocer gente”, añade ella.

Otra de las participantes del formato a ciegas era Leire Ruiz (22), estudiante zaragozana que esa noche conoció a Laura. “Desde la llegada de la pandemia parece que solo se puede conocer gente nueva a través de Tinder o Instagram. Iniciativas como estás son muy necesarias e interesantes”, afirma la joven.

Dulce e Isabel son amigas y participaron buscando más amigos. MIREIA SOLER CENTENO

Otros tipos de amor y compañía

Entre los participantes de esta primera edición de A Flama Dates había mucho más que gente buscando a su ‘media naranja’. De hecho, varias personas fueron en busca de “lo que surja”, también con el objetivo de conocer gente nueva o, simplemente, para celebrar la amistad, otro tipo de amor y, sobre todo, de compañía. Entre los comensales se encontraban Isabel García y Dulce Rodríguez, vecinas del barrio y clientas habituales de la taberna vegana. Su historia también es de amor, pero no sentimental: vecinas del mismo bloque desde hace más de 40 años –aunque no lo parezca por la vitalidad que derrochan, ambas rondan los 80- sus maridos ya eran buenos amigos. A raíz de enviudar, se han podido acompañar en uno de los periodos más complicados de sus vidas.

“Conocimos La Flama el día de su inauguración, nos han tratado siempre tan bien que nos hemos vuelto asiduas. Cuando nos invitaron a este evento nos pareció una maravilla”, asegura Isabel, que destaca el buen ambiente del local y la personalidad emprendedora de los jóvenes gestores de la taberna. “La cena fue muy divertida, y fue un gusto ver a gente joven disfrutando tanto”, concluye la zaragozana.