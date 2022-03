El PP estrecha lazos con Vox mientras Cs guarda las distancias

En la política, más allá de las cuestiones de fondo, los gestos importan. Y este miércoles tocaba que Vox, socio externo del gobierno PP-Cs, tuviera protagonismo y marcase el territorio de su influencia. El alcalde, Jorge Azcón, les brindó los focos y escenificó cercanía en un momento clave: con Cs bajo mínimos en las encuestas, con una extrema derecha al alza y con una coalición en Castilla y León entre PP y Vox que abre una senda que, si dan los números, puede empujar esa alianza a muchas alcaldías.

PP y Vox constituyeron este miércoles la comisión de seguimiento del pacto del presupuesto poco más de un mes después de su aprobación y presumieron de sintonía. En un contexto de crisis de suministros, guerra en Ucrania, inflación galopante y precios de la energía por las nubes, que amenaza con desfigurar las cuentas de 2022, los dos partidos vendieron "responsabilidad" y "coincidencias", sin espacio para la fricción. No asistió Cs, que guarda una prudente distancia con la extrema derecha pese a gobernar con sus votos.

"El alcalde representa al gobierno. Si el alcalde le parece poco...", respondió sonriente Azcón cuando se le preguntó por la ausencia de la formación liberal. Desde que la portavoz naranja, Sara Fernández, fuera severamente criticada por la izquierda en diciembre por escenificar el pacto presupuestario con el regidor y el portavoz de Vox, Julio Calvo, con foto oficial incluida, la edil no ha participado en ningún acto conjunto más.

Al margen de este asunto, las tensiones quedaron en el pasado y no hubo una mala palabra. Calvo, que quería autorreivindicarse, se aferró a la gestión de estos meses, sin citar las controvertidas cuestiones identitarias vinculadas al feminismo o la inmigración. "El balance es positivo", dijo. El alcalde vinculó los pactos con Vox a las políticas sociales, las ayudas a la hostelería e incluso la llegada de Saltoki a Empresarium. "Vox permite la estabilidad en un momento complicado", declaró.

Los dos asumieron que vienen mal dadas y que el presupuesto tendrá que cambiar (solo con la factura de la luz se presupone un sobrecoste de 20 millones de euros). Calvo dijo que Vox será "responsable" si hay que modificar las cuentas para atender "una situación cambiante y a peor", en referencia a la tormenta perfecta en la que está la economía global.

Evidenciaron tanta cercanía en momentos tan difíciles, que fue inevitable preguntar si se ven gobernando juntos tras la experiencia en Castilla y León. Azcón tiró de manual y jugó con la incógnita. "La aspiración del PP es ganar las elecciones y gobernar en solitario", afirmó. Calvo optó por el realismo, consciente de que las encuestas, hoy por hoy, no dejan margen a la duda: los populares solo suman con Vox. "El PP es el único partido con el que podemos pactar. Y espero que el PP llegue a la misma conclusión. No sería descabellado alcanzar un gobierno en coalición. Me sentiría muy cómodo", concluyó.