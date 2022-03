"Poder vivir no es un lujo", cientos de personas protestan en Zaragoza, Huesca y Teruel por el alza de precios

Lemas como “Poder vivir no es un lujo”, “Contener los precios, proteger el empleo" o “No a la especulación de las eléctricas” han tomado este miércoles la plaza España de Zaragoza en las pancartas de unos 250 ciudadanos que se han sumado a la protesta por la subida de los precios.

Los convocantes, UGT, CC. OO., la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), han pedido en la lectura de su manifiesto al Gobierno que contenga los precios, proteja el empleo y, en definitiva, tome medidas “inmediatas” para frenar el deterioro de las condiciones de vida.

“Hacía años que no se veía una movilización contra el IPC. Estamos en una situación crítica que requiere dar un paso para adelante”, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de la FABZ, Manuel Arnal, para quien el empobrecimiento avanza “a pasos agigantados”.

De hecho, los organizadores de la protesta han denunciado que el pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica, situándose en un 7,6 %, su nivel más alto desde 1986.

Mientras, Arnal ha recordado que en barrios zaragozanos como Las Fuentes la renta media neta es de 11.000 euros, por lo que hay que “cortar ya” la subida de precios generalizada, especialmente, en suministros básicos como la electricidad o el gas.

Para la asociación vecinal, la solución es el control de precios por parte del Estado, algo que ha respaldado el presidente de UCA, quien ha pedido que el Gobierno intervenga el mercado de las eléctricas y lo ponga “al servicio del conjunto de los ciudadanos”.

“El alza de precios no se produce como consecuencia de la guerra, es algo que viene de lejos. Hay determinados sectores productivos en España que han demostrado ser incapaces de hacer frente a una situación complicada como la que llevamos en estos meses”, ha afeado en referencia al diseño del mercado eléctrico y las compañías que lo controlan, que “han fracasado en su obligación de servir a la economía española”.

Por su parte, el secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, ha incidido en la limitación de los precios de la energía, una medida que se tiene que poner en marcha “ya” ante la “pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el abastecimiento de la población y la supervivencia de las empresas”.

“Entendemos que es una situación muy difícil que se encadena con la anterior y que las soluciones no son sencillas, pero los problemas inmediatos son los precios de la energía”, ha señalado Alastuey, para quien una parte de los impuestos “se tienen que nutrir de los beneficios extraordinarios” que están obteniendo las empresas energéticas.

En el caso de Aragón, ha dicho que la preponderancia del sector primario e industrial hace que el encarecimiento de materias primas como los piensos o los forrajes de animales preocupen enormemente, junto a “los fallos en el suministro de las piezas para la industria”.

Si bien la industria automovilística no está tan expuesta como la alemana, que tiene más fábricas en países del este cercanos al conflicto, en Aragón los problemas del transporte ponen en peligro la producción, por lo que es prioritario que vuelva a funcionar la distribución con “medidas urgentes de subvención del combustible”.

Desde Comisiones Obreras, Manuel Pina ha destacado que la pérdida de poder adquisitivo es algo que ya sucedió el año pasado, con una inflación media de poco más del 7 % y una media de subida salarial en torno al 2 %.

“Ahora, todos estamos sufriendo unos precios absolutamente desbocados, que están centrados en la energía, pero que afectan a todos los productos, especialmente a los de primera necesidad”, ha manifestado el secretario general de CC. OO. en Aragón, que ha pedido “medidas urgentes y contundentes de contención de los precios y de reducción”.

Su deseo es volver a una situación de cierta normalidad, algo que también tiene que ir acompañado de ayudas a las personas más vulnerables y a los sectores que más afectados, así como la protección del empleo.

Concentración de UGT y CC.OO. y consumidores en la plaza Navarra de Huesca. Javier Navarro

Las protestas se repitieron en Huesca y Teruel

La concentración convocada por los sindicatos se repitió también en Huesca y Teruel.

En la plaza Navarra oscense se escucharon reclamaciones al Gobierno de España para que frene la escalada de los precios que "están estrangulando" la economía de las familias, sobre todo la de las más vulnerables. A la convocatoria de los sindicatos mayoritarios en la capital oscense se sumó la Federación de Asociaciones de Vecinos Osca XXI.

Carlos Villacampa, secretario provincial de UGT, señaló que "llevamos mucho tiempo diciéndole al Gobierno que tiene que sentarse en una mesa con empresarios y sindicatos para buscar soluciones a esta situación". "Hay que controlar los precios y proteger el empleo y las empresas", manifestó. Según dijo, "estamos llegando a una situación muy, muy difícil".

El portavoz de UGT afirmó que "hay que poner en marcha el escudo social y, a la vez, conseguir un gran acuerdo entre empresarios, sindicatos, partidos políticos y toda la sociedad par salir de esta economía de guerra en la que estamos entrando". En su opinión, las crisis económicas se dejan sentir más en España porque el estado del bienestar "no está a la altura del de países como Francia o en Alemania".

Rosario González, secretaria general de CC.OO. Huesca Oriental, señaló que "no puede ser que "después, de la pandemia, cuando salíamos de una crisis y parecía que levantábamos cabeza, pongan los precios de esta manera, mientras los salarios siguen igual". "Esto hay que pararlo y esperemos conseguirlo unidos", apostilló.

La secretaria general de CC.OO. Huesca Occidental, Ana Fernándes, mostró su confianza en obtener una pronta respuesta del Gobierno a esta demanda. "Salimos de una crisis y exigimos al Ejecutivo central que tome medidas ya, porque vamos hacia una situación muy fea", la representantes sindical ha recordado que el IPC de Aragón de febrero se situó en 8,5. "La escalada de precios de los carburante, el gas y la electricidad repercute directamente en los precios de los productos de primera necesidad y eso siempre afecta a los más vulnerables", dijo.

Para Javier Moreno, presidente de Osca XXI, es "increíble" la situación de "estrangulamiento de la economía a la que estamos llegando". "Estamos volviendo a lo peor de la crisis de 2008", ha añadido. El representante de los vecinos se cuestionaba para qué sirve la política: "Los políticos tienen que solucionar los problemas porque no puede ser que haya empresas con una ambición desmedida y que a los servicios básicos no se les pueda poner un tope". "No estamos hablando de lujos sino de poder encender la luz, y tenemos que ser conscientes de las consecuencias que esta situación puede tener", resaltó.

Protesta en Teruel Javier Escriche

En Teruel, medio centenar de personas se concentraron en la plaza del Torico convocados por CC. OO., UGT y la Federación de Asociaciones de Teruel. Los convocantes leyeron un manifiesto que urge al Gobierno a intervenir para frenar la escala del coste de la vida. Los participantes se han reunido en torno a la fuente del Torico con banderas sindicales y tras una gran pancarta bajo el lema “Contener los precios. Porteger el empleo”.