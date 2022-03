Segunda marcha de transportistas en Zaragoza: "Si el Gobierno no hace algo yo venderé el camión y me buscaré la vida"

Más de un centenar de camiones han vuelto a salir a la carretera este miércoles en Zaragoza para reclamar medidas que abaraten el combustible, que ha multiplicado los costes del sector. La segunda caravana de vehículos convocada por la Plataforma para la Defensa del sector del Transporte ha partido de la Ciudad del Transporte alrededor de las 11.30, uno de los polígonos logísticos de la ciudad, para dirigirse a la carretera de Logroño, cruzar el barrio de Casetas y parar a las puertas de la factoría de Opel Stellantis en Figueruelas alrededor de las 13.00. Una marcha lenta que ha completado los 30 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta al mismo punto alrededor de las 15.00, que se han recorrido sin incidentes y sin retenciones de tráfico, al discurrir la mayoría del trayecto por autovía (A-68) y con la escolta de la Guardia Civil y de la Policía Local y Nacional en las zonas urbanas.

La plataforma pide al Gobierno que escuche sus peticiones, muchas de ellas históricas dentro del sector, y que para ello se siente a negociar con ellos, que no pertenecen a las patronales mayoritarias que forman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Familia de transportistas de Pinsoro. Guillermo Mestre

"Somos familias que lo único que queremos es vivir del transporte", ha afirmado durante la protesta Joana Gómez, cuyo padre y marido cubren rutas internacionales. "Somos una empresa familiar que tenemos dos camiones, en los que va montado mi padre y mi marido", ha explicado desde la compañía de transporte de Pinsoro. Niega que detrás de los paros haya partidos de extrema derecha u otros intereses.

Su padre lleva toda la vida trabajando en el sector, primero como chófer y desde hace más de 20 años de autónomo y pese a las crisis que ha vivido afirma que "nunca había pasado esto en el transporte". Explica que "antes trabajaban bien, les daba para vivir como cualquier trabajador, pero esto se ha ido deteriorando y al final tenía que acabar en esto". Por ello, reconoce que han tenido que dejar de trabajar. Las cuentas no les salen cuando se ponen en viaje. "Nosotros no tenemos otra solución. Nuestros camiones no pueden salir a la carretera porque al precio que se ha puesto el combustible es poner más dinero. No podemos sobrevivir", ha asegurado.

Violel Negoitia tiene 53 años y lleva desde los 20 años en un camión, más o menos los que hace que llegó a España desde su país, Rumanía. Confiesa que con los actuales precios del combustible disparados "hemos llegado a trabajar últimamente por debajo de los costes del transporte". De ahí que en el último mes haya tenido que "sacar dinero del bolsillo para cubrir los gastos", una situación que ya "es insostenible", reconoce. Su gasto en carburante ha pasado de 3.000 a 4.000 euros al mes. Está dispuesto a tomar una decisión drástica: "Si el Gobierno no hace algo yo venderé el camión y me buscaré la vida".

Valentín Mitrofán, transportista en la protesta de este miércoles. Guillermo Mestre

Otro transportista llegado también hace dos décadas de Rumanía, Valentín Mitrofan, de 43 años, cree que el Gobierno con el paquete de ayudas al gasóleo de 500 millones que anunció el lunes "se está burlando de nosotros". Pide medidas similares a la de países vecinos como Francia y Portugal, que han aplicado descuentos a los carburantes. Trabaja como autónomo desde 2005, superó la crisis de 2008, pero esta resulta más dura. "Hemos salido de todas las crisis, pero de esta no sé cómo vamos a salir porque hemos ido de mal en peor", ha confesado.

Pedro María San Esteban, transportista zaragozano. Guillermo Mestre

Los transportistas urgen una solución a la escalada del carburante y han coincidido en que las medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno central no son suficientes. "El paquete de 500 millones de euros es una risa porque tocamos a 100 euros por cabeza al mes, cuando yo el pasado pagué un sobregasto de gasoil de 1.500 euros", calcula Pedro María San Esteban. Ve la solución en una rebaja del impuesto "y que vayas al poste y esté el gasoil al precio que tiene que estar y no como ahora".

Con los precios actuales pierden la ganancia. "No es rentable. Lo que estamos pagando de sobrecoste es lo que nos da el camión. Si lo pagas de sobrecoste no da para comer", explica sobre el actual impacto del gasóleo a unos 1,80 euros por libro. Por ello, no está dispuesto a trabajar por debajo de costes. "Para arruinarnos trabajando vale más estar parado", ha asegurado. En cuanto al efecto en sus ingresos de las ya 10 jornadas de paro dice que "es menos coste este que pagar el gasoil".

Desde la plataforma se ha pedido "perdón a la opinión pública si le estamos entorpeciendo en algo" y ha asegurado que tratan de "hacer el menor daño posible". La protesta de hoy no ha cruzado el centro de la ciudad, como la del pasado lunes, y se quedado únicamente en el extrarradio.

Aplausos al pasar por Casetas

Protestas del sector del transporte en Zaragoza a su paso por Casetas. Guillermo Mestre

El recorrido ha transcurrido por la A-68 y la carretera de Logroño y el único casco urbano que ha cruzado ha sido el del barrio de Casetas. Al paso de los camiones por lo que hoy es el Paseo Ciudadano, los vecinos, sorprendidos por las bocinas y la enorme fila de cabezas tractoras, han observado desde las aceras a la comitiva. Algunos caseteros han empezado a aplaudir mostrando su apoyo a los transportistas, que se lo agradecían con más bocinazos. "Esto nos anima mucho", han comentado los transportistas, emocionados por el recibimiento.

La marcha lenta de camiones ha seguido por la autovía hasta Figueruelas, donde han parado unos minutos en la carretera de acceso a la planta del fabricante de coches Opel Stellantis. Sin apenas tráfico a las 13.00 cuando han ido llegando se han vuelto a reagrupar porque un grupo se había separado al entrar por distintos accesos. De ahí han vuelto hacia Zaragoza, sin pasar ya por el barrio rural, completando la vuelta por la autovía hasta desembocar en la carretera de Huesca y la rotonda de la MAZ para atravesar Parque Goya por la avenida Ronda de Boltaña.

A la altura del abandonado aparcamiento de la Expo han parado en fila y han salido de los vehículos para saludarse y dar por terminada la marcha. Han terminado sobre las 15.00 con un aplauso tanto a los participantes como agradeciendo la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Durante el recorrido fuera de la ciudad han estado controlados por la Guardia Civil y en la ciudad ha tomado el relevo la Policía Local y la Nacional.

La delegación del Gobierno ha autorizado dos marchas más solicitadas por los convocantes. La próxima será este jueves, también a las 11.00 en la Ciudad del Transporte, pero que tendrá como destino Plaza. El viernes está prevista otra pero con un recorrido por determinar.