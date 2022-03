El juez avala la recalificación para construir el hospital privado de Quirón

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado uno de los recursos presentados contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la construcción de un hospital privado del grupo Quirón junto a la prolongación de Gómez Laguna. Todavía cabe la interposición de un recurso, pero el juez ha dado la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y ha estimado que la operación fue legal, estaba amparada por el interés público y permitió la libre competencia. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado este martes el fallo y ha defendido que se trata de un "proyecto de ciudad, generador de empleo" y que permitió atraer a las arcas municipales 16 millones de euros en un contexto de pandemia y crisis social.

Como ha recordado el edil, aún está pendiente de sentencia un segundo recurso, en este caso interpuesto conjuntamente por Izquierda Unida, la Federación de Barrios, Ecofontaneros, ZEC, Podemos, CHA y CGT La Rioja . Este, en cambio, fue impulsado por un particular. El fallo, según ha informado, determina entre otras cuestiones que la modificación, que supuso el cambio de usos previstos en la parcela a sanitarios, era "total y absoluta competencia" del Consistorio. También que no supuso una reducción de las zonas verdes públicas, "sino todo lo contrario".

Asimismo, concluye que no hubo discrecionalidad y que no era preciso justificar si había otras alternativas (otros terrenos) disponibles. Igualmente, justifica el interés público del proyecto en varias cuestiones, como que permitirá el aumento de camas hospitalarias en Aragón, una comunidad con un elevado porcentaje de población envejecida, algo positivo tanto por la extraordinaria situación provocada por el coronavirus como para el trato de cualquier otra dolencia. Y asegura que ese interés existe independientemente de que sea un centro privado.

También rechaza que existiera arbitrariedad o desviación de poder. "En un contexto de pandemia en el que el sistema sanitario estaba desbordado, que se plantee la posibilidad de aumento de las instalaciones hospitalarias era no solamente legítimo sino lógico. Obviamente, si se piensa en sacar esa parcela es que se sabe que puede tener interés para una empresa o varias, pero eso es una cosa y otra que se diseñe de modo expreso para la misma y sobre todo que se enajene a quien ha tenido interés público en el concurso", dice la sentencia. Recuerda que solo concurrió el grupo Quirón, pero incide en que "por el tipo de parcela y actividad los interesados no pueden ser muchos".

"No podemos decir que no hubiese habido tiempo para que otras empresas pensaran en el proyecto", añade, ya que pasaron cinco meses desde que se supo y tres desde que se aprobó la modificación. "No se puede considerar que por la celeridad o el reducido de los plazos nadie más hubiese tenido oportunidad de plantearse un proyecto", determina el fallo.

Mientras, se sigue a la espera de que Quirón inicie las obras, algo que hará previsiblemente en junio con el objetivo de inaugurar el centro en 2024. No obstante, los recursos, según ha dicho Serrano, no han supuesto ningún retraso. El Ayuntamiento todavía debe conceder la licencia de obras del proyecto, que se presentó a finales de diciembre y es complejo, pero el edil espera que se apruebe "muy rápidamente". "En cualquier caso, Quirón ya puede proceder al movimiento de tierras y los trabajos a cota cero", ha aclarado.