Admite que casi mata a un inmigrante chino en Zaragoza de una patada en la cabeza

Una tarde de agosto de 2020, J. Z., inmigrante chino de 51 años, se encontraba tomando tranquilamente una consumición en la terraza del bar Las Tejas, en la calle de Lasierra Purroy de Torrero. Estaba de pie, con la bebida en la mano, cuando llegaron al bar dos hombres y una mujer. Mientras ella entraba en el local para pedir algo, de forma sorpresiva e inopinada uno de los varones, que luego fue identificado como José Fernández Giménez, pegó al ciudadano chino una fortísima patada a la zona de la cabeza y el cuello que le hizo caer al suelo desplomado e inconsciente.

Acto seguido, el agresor y sus acompañantes de marcharon sin prestar atención alguna al lesionado. Los presentes en el bar fueron quienes pidieron ayuda y una ambulancia trasladó a la víctima al Miguel Servet, donde ingresó en la uci en estado muy grave. Afortunadamente, su evolución fue buena y no le han quedado secuelas. La Policía detuvo días después como autor de la agresión a José Fernández, un hombre de 35 años con un amplio historial delictivo a sus espaldas.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de 7 años de cárcel por tentativa de homicidio, y la acusación particular, a cargo del abogado Marco Antonio Navarro, 9 años, 11 meses y 29 días de prisión. Sin embargo, ayer llegaron a un acuerdo con la defensa, ejercida por Candela Garríes, y el acusado aceptó una condena de cuatro años y el pago de 5.250 euros. No obstante, el acuerdo no llegó a firmarse debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia y la vista, que debía celebrarse en la Sección Tercera, fue aplazada hasta hoy.