El PSOE de Calatayud acusa a PP y Cs de ocultar información sobre la ampliación de la Charluca

El proyecto anunciado por los ayuntamientos de Calatayud y Paracuellos de Jiloca para la ampliación del polígono de la Charluca ha levantado las críticas del PSOE en el Consistorio de la cabecera comarcal por no contar con su participación y negarles datos. "Nos sentimos ofendidos de la falta de información", ha insistido el portavoz socialista, Víctor Ruiz, en una rueda de prensa convocada en la sede del partido. Este pasado lunes, los alcaldes de ambos municipios presentaban la iniciativa que ya la semana pasada salió respaldada por unanimidad en los plenos de sendas localidades.

En este sentido, Ruiz ha recordado que en febrero de 2017 el mismo órgano de la ciudad bilbilitana ya planteó una moción para solicitar que el recrecimiento de la principal área industrial fuera susceptible de la declaración de inversión de interés autonómico. "Se hizo a instancias del PSOE y la resolución del Gobierno de Aragón dijo que no era de interés autonómico", ha indicado el edil. "¿Cómo pueden decir que van a pedir la declaración de interés cuando ese acuerdo ya se ha tomado?, se ha cuestionado.

Preguntado por la razón que llevó a su grupo a no apuntar este extremo en la sesión del pleno del día 21, Ruiz ha apuntado que "eso habrá que preguntarlo al señor alcalde". Asimismo han reconocido que "lo que queremos es que se haga": "Si me dice el alcalde que vamos a solicitarla, le digo que cuenten conmigo, que hablaré con Lambán con Aliaga y con el Ministerio, pero al final no sé si quieren que ayudemos o no". Y han asumido que cuando aceptaron la modificación de su moción de hace una semana "no sabíamos que a los dos días iban a salir con el alcalde de Paracuellos enseñando esto".

Con esto último se refieren al plano de la ampliación y el comunicado de prensa en el que se detallan las superficies y ubicación de las nuevas parcelas. "¿Cómo es posible que el concejal nos diga que el primer documento del expediente es el acuerdo plenario y tengan ya este plano?", ha preguntado Ruiz. De la misma forma, ha recordado que "en enero pregunté qué actuaciones se habían iniciado para la ampliación de suelo y la contestación fue que tuvieron una reunión con Lambán".

Así, sus críticas se dirigen también a la afirmación sobre que el proyecto lleva tiempo elaborándose. "Si llevan tres años trabajando o ha mentido o ha ocultado la información al grupo socialista. Si llevan tres años trabajando, ¿por qué no se han dictado resoluciones administrativas? Si han gastado un solo céntimo en algún proyecto técnico de algún arquitecto, ¿quién ha autorizado esos gastos?", ha planteado Ruiz. Por todo ello, el portavoz socialista ha indicado que han solicitado una comisión de Urbanismo para revisar la documentación "desde que se modificó el plan general cuando estaba yo de alcalde hasta la actualidad".

En este punto, Ruiz ha insistido en que "el plano de la parte de Calatayud que muestran es el que se aprobó cuando yo era alcalde, ¿por qué se olvidan de decir que esa modificación la hizo Víctor Ruiz y que fui el que consiguió la subvención del ministerio para modificar el plan general y el parcial?".

Sentencias contra el Ayuntamiento

En la misma rueda de prensa, Ruiz ha desvelado que las sentencias en contra del Ayuntamiento por los recursos de los policías locales en segunda actividad que reclamaron cobrar los mismos complementos salariales que sus compañeros en activo supondrán a las arcas municipales más de 68.000 euros, a lo que hay que añadir las costas. De igual forma, ha recordado que todavía hay que sumar otra sentencia a favor de un funcionario del área de informática que reclamaba que el puesto al que optaba no podía adjudicarse por designación directa sino que debía de ser por oposición y que queda pendiente otra más de un puesto de enfermería en el que no se exigía la titulación adecuada.

"Son importantes porque estas sentencias dicen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es nula en esos extremos, por lo que se tendrá que modificar y aprobar definitivamente", ha apuntado. Así, también ha subrayado que la entonces responsable de Personal, Esther Herrero, sostuvo que no tendría ningún coste para las arcas municipales. Ruiz ha explicado que esta información les ha llegado más de un mes después de su solicitud "y tras la intervención del Justicia de Aragón, que les ha recordado que están obligados a entregar esta información a la oposición".